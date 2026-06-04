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El resto de acusados en el juicio a David Sánchez avalan la transparencia de los procesos

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Badajoz, 4 jun (EFE).- Los ochos cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz acusados en el juicio a David Sánchez, han coincidido en avalar la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.

Tras la declaración de los otros tres acusados (David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y Carrero), ha sido el turno para los ocho restantes, que también han respondido solamente a sus respectivos letrados.

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El funcionario Félix González, quien ejerció como secretario en la Comisión de Recursos Humanos que avaló el proceso de selección de la plaza alcanzada por David Sánchez (comisión en la que también estaban responsables de Cultura), ha afirmado que “no vio ninguna irregularidad” en este procedimiento.

No sabía quién era David Sánchez antes de este proceso, ni que recibiera ninguna orden para favorecerlo durante el procedimiento.

Ricardo Cabezas, el responsable provincial de Cultura en el momento en el que se contrató a Luis María Carrero, ha afirmado que él solo dio el visto bueno a su nombramiento, sin participación en la comisión de evaluación.

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Desconocía que David Sánchez y Luis María Carrero hubieran colaborado profesionalmente entre ellos, ni que le ayudase en alguna cuestión en su responsabilidad.

Cabezas “no vio temerario” la creación del puesto a tenor “del mucho volumen de actividades que realiza el área de Cultura y sus centros adscritos".

La exdiputada de Cultura (2016-2018) ha aseverado que dentro de sus competencia no figuraba proponer cargos ni puestos de trabajo, una labor que recaía en las direcciones de las diferentes secciones de su área, que elevan sus necesidades y posteriormente se abordan en las reuniones presupuestarias.

Tras exponer que la competencias de aprobación de puestos las tiene el pleno de la corporación provincial, ha afirmado que su correo sobre el apunte de 'urgencia' en el concurso de la plaza de 'coordinador de las actividades de los conservatorios' es "una fórmula tipo" a la hora de dar cobertura a los puestos.

La directora del Área de Cultura cuando se impulso la plaza, Elisa Moriano, ha negado que se reuniera antes de octubre de 2016 con Miguel Angel Gallardo y Cristina Núñez para la creación del puesto otorgado posteriormente a David Sánchez.

Ha afirmado que el perfil de su área era técnico y, por tanto, no podía participar en la creación de ninguna plaza.

Moriano ha dicho que el trato durante el proceso de selección de la plaza “fue igualitario para todos los aspirantes” y “finalmente se eligió al candidato más idóneo”.

La exjefa de Recursos Humanos, Juana Cintas, ha expuesto que “este área, junto a Economía, son transversales" y no juzgan la oportunidad” de creación o modificación de plazas.

Ha manifestado que no llegó a conocer el desempeño de David Sánchez, pues no era responsabilidad de su departamento.

Por tanto, nunca conoció “ningún tipo de incumplimiento” de la labor realizada por David Sánchez en su puesto de trabajo ni recibió queja alguna.

Manuel Candalija, integrante del tribunal de la entrevista realizada a David Sánchez, ha explicado que esta comisión contó con dos sesiones, una para observar las bases y evaluar los criterios de selección, y la entrevista realizada un día posterior.

Un proceso en torno al cual tenía incluso “muy buenas expectativas” sobre uno de los aspirantes -no era David Sánchez-, pero no realizó “una buena prueba”.

En el caso de David Sánchez se ha mostrado “en descuerdo” en relación a quienes le acusan de “pasar de su trabajo”.

El exdiputado de Cultura (2019-2025), Francisco Martos, ha manifestado, en relación al cambio de denominación de la plaza asumida por David Sánchez, que su papel solo se limitó a la firma de esta propuesta, sin ninguna participación más en este ámbito.

Ha negado que se le instara a llevar a cabo esta modificación “por un gusto personal de David Sánchez”, ni que influyera en ello.

No obstante, ha dicho, en relación a si veía sentido el cambio de denominación de la plaza, que “sin pretender que se interprete como una broma, yo le hubiera aumentado el sueldo” a David Sánchez dado el volumen de trabajo.

La directora del área de Cultura de octubre de 2019 a 2023, Emilia Parejo, ha destacado la ópera impulsada por David Sánchez, un proyecto “muy ambicioso” que nunca se había realizado antes en la provincia de Badajoz. EFE

jlr/as/jlp

(foto) (vídeo)

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