David Sánchez niega cualquier trato de favor en su nombramiento como coordinador de conservatorios

Este jueves, 4 de junio, acude a declarar David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como investigado en una causa que le investiga por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de un puesto de coordinador de conservatorios en Badajoz.

Frente a la Audiencia Provincial de Badajoz esperaba esta mañana una pancarta de Hazte Oír que rezaba un “No es fango, es corrupción” sobre los rostros del expresidente Zapatero, Pedro Sánchez y su hermano David colgada de las vallas que se han instalado por seguridad ante la expectación por la comparecencia y el perfil del investigado.

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Ha declarado tras la comparecencia de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, a quien la UCO señaló este miércoles como posible responsable de crear la plaza de Sánchez, que “no nace de Cultura” sino “de un nivel superior”. Se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Al inicio de su comparecencia, ha adelantado que solo responderá a las preguntas de su abogado.

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en el juicio en el que se le investiga por tráfico de influencias y prevaricación. (Europa Press)

David Sánchez solo responderá a su abogado

Lo primero que ha preguntado su abogado es por el lugar en el que desempeñaba sus funciones. Sánchez ha contestado que “se habilitó un despacho en el Conservatorio Superior, luego ese despacho durante el periodo de la pandemia se utilizó para distintas actividades”.

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Según ha dicho, cuando volvió tras la pandemia, el despacho estaba ocupado por una compañera, así que entre el 2023 y 2024 utilizó en su lugar “despachos comunes, espacios comunes habilitados” hasta que se le buscó otro espacio, “también común”. “No era una oficina con ventanilla física. No era un edificio, sino una categoría administrativa”, ha dicho.

Ha negado haber influido de ninguna manera en el cambio de denominación de su plaza, que las acusaciones señalan como “disfraz” para ajustar el puesto a sus “criterios personales”. Sánchez ha asegurado que “percibía el mismo salario tras el cambio de denominación”: “No fue un capricho mío. No era actividad privada mía”, ha dicho.

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*en ampliación