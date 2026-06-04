David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo

Badajoz, 4 jun (EFE).- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha negado que interviniera e influyera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como 'coordinador de conservatorios' de Badajoz como la de Luis Carrero, amigo personal, en el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.

David Sánchez, que ha declarado este jueves en la Audiencia de Badajoz en el juicio que se sigue por su contratación en la institución provincial, ha declarado por espacio de diez minutos y solo ha contestado a las preguntas de su letrado, Emilio Cortés.

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Tras él declara Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Para ambos se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. EFE

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