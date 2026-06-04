Cucurella, Rodri, Pedri y Oyarzabal, fuera del amistoso contra Irak

Madrid, 4 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, deja fuera de la convocatoria para el primer amistoso de preparación del Mundial, contra Irak este jueves en Riazor (La Coruña) a las 21:00 CEST (-2 GMT) a Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Pedri y Mikel Oyarzabal.

Además, son baja por lesión Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz; mientras que los tres futbolistas con minutos en la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz- también se quedan fuera, al incorporarse el miércoles a la concentración y no haber completado ningún entrenamiento.

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En total, diez de los 26 convocados para el Mundial no participarán en el primer amistoso de preparación.

Ausencias paliadas por los nueve futbolistas de refuerzo que forman parte de la concentración hasta que finalice el amistoso contra Irak: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martin, Beñat Turrientes y Javi Guerra. EFE

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