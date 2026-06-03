Miret: Nos hemos desfondado

Vitoria, 3 jun (EFE).- El entrenador de Asisa Joventut, Dani Miret, reconoció que se desfondaron ante Kosner Baskonia en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la liga ACB porque no fueron capaces de “mantener un marcha más cuando ha subido el partido de físico y de ritmo”.

“Ha sido significativa la batalla física en la pintura, pero mentalmente no hemos aguantado este ritmo que Baskonia ha tenido en el último cuarto”, subrayó el técnico catalán, que destacó en rueda de prensa la gran defensa de su equipo en los tres primeros cuartos. “Es difícil hacerlo mejor”, consideró.

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“Hemos sido capaces de hacer diferentes tipos de defensas y ataques para que vayan a nuestro ritmo, pero ellos nos han colapsado y hemos perdido fluidez y paciencia”, lamentó, consciente de que “para ganar al Baskonia aquí mínimo tienes que meter 85 puntos”.

“Espero tener un poco más de acierto, necesitamos estar en la línea de tres con amenaza”, avanzó sobre el segundo duelo.

Destacó que el mate de Omoruyi fue “la jugada del partido” porque cambió muchas cosas y tuve muy buenas palabras para su rival.

“Baskonia no está siendo lo suficientemente valorado y es de los mejores equipos de local en toda la liga. Veo mucho baloncesto y pocos equipos y Baskonia es un equipo”, remarcó Miret. EFE

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