Espana agencias

Miret: Nos hemos desfondado

Guardar
Google icon

Vitoria, 3 jun (EFE).- El entrenador de Asisa Joventut, Dani Miret, reconoció que se desfondaron ante Kosner Baskonia en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la liga ACB porque no fueron capaces de “mantener un marcha más cuando ha subido el partido de físico y de ritmo”.

“Ha sido significativa la batalla física en la pintura, pero mentalmente no hemos aguantado este ritmo que Baskonia ha tenido en el último cuarto”, subrayó el técnico catalán, que destacó en rueda de prensa la gran defensa de su equipo en los tres primeros cuartos. “Es difícil hacerlo mejor”, consideró.

PUBLICIDAD

“Hemos sido capaces de hacer diferentes tipos de defensas y ataques para que vayan a nuestro ritmo, pero ellos nos han colapsado y hemos perdido fluidez y paciencia”, lamentó, consciente de que “para ganar al Baskonia aquí mínimo tienes que meter 85 puntos”.

“Espero tener un poco más de acierto, necesitamos estar en la línea de tres con amenaza”, avanzó sobre el segundo duelo.

Destacó que el mate de Omoruyi fue “la jugada del partido” porque cambió muchas cosas y tuve muy buenas palabras para su rival.

“Baskonia no está siendo lo suficientemente valorado y es de los mejores equipos de local en toda la liga. Veo mucho baloncesto y pocos equipos y Baskonia es un equipo”, remarcó Miret. EFE

PUBLICIDAD

jd/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Moncloa asegura que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez

Infobae

Al menos 221 personas implicadas en el incendio de un edificio gubernamental en Libia

Infobae

Florentino Pérez confirma el fichaje de Konaté si es presidente del Real Madrid

Infobae

Laia Raventós, la escolta catalana, renueva una temporada por el Cadí La Seu

Infobae

Galbiati: Hemos respetado las normas al final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye los informes de la UCO a “farsantes, oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | El PSOE atribuye los informes de la UCO a “farsantes, oportunistas y resentidos” que usaron el partido “en vano y en falso”

El incendio en la Academia de Infantería de Toledo continúa en nivel 2 por la amenaza de humo en zonas habitadas: la situación de riesgo está “controlada”

Estabilizan el incendio del parque de El Valle-Carrascoy en Murcia: 150 efectivos permanecen en la zona para evitar reactivaciones

Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez: “El one dice que seguir”

La gerente del PSOE falseó “notas de encargo profesional” para desviar más de 152.000 euros a los abogados de Koldo y Santos Cerdán y sufragar las actividades de la trama

ECONOMÍA

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”

Los futbolistas ‘españoles’ que jugarán el Mundial 2026 con otras selecciones: de Hakimi o Brahím a Nico Paz e Iñaki Williams

La figura del árbitro en el mundo del fútbol: “Siempre se ha intentado justificar absolutamente todo con los errores arbitrales”