Galbiati: Hemos respetado las normas al final

Vitoria, 3 jun (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, celebró que sus jugadores respetaran las normas al final del primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la liga ACB para poder ganar a Asisa Joventut en un choque “muy duro”.

El italiano subrayó en rueda de prensa que el último cuarto los disputaron “con mucha concentración y energía” y se mostró satisfecho porque sus jugadores compartieron bien el balón.

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El técnico del equipo vasco puso en valor el nivel defensivo de sus jugadores. “Hemos presionado muy bien el balón”, consideró, antes de destacar el trabajo de Matteo Spagnolo y el paso adelante de Mamadi Diakité y Rodions Kurucs para mejorar sus defensas.

“Necesitamos defender contra todos los rivales porque así podemos correr y jugar más rápido como nos gusta”, señaló Galbiati, que reconoció que sus jugadores estaban “un poco nerviosos” después de ver cómo el día anterior ganaron los equipos visitantes.

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“Los playoffs te van a dar presión y ellos tienen más experiencia que nosotros”, aceptó.

“Hoy el Buesa Arena ha estado increíble y nos han empujado”, agradeció. EFE

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