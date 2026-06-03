La UCO relata que David Sánchez decía que Carrero era del equipo antes de ser contratado

Badajoz, 3 jun (EFE).- David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya citaba a su amigo Luis Carrero como "parte de su equipo" en la Diputación de Badajoz un año antes de que este último entrara también a trabajar en esta institución provincial.

Con David Sánchez al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, Carrero comenzó a trabajar en esta institución en enero de 2024 como jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, cargo al que sólo él se presentó.

PUBLICIDAD

En su declaración durante el juicio a David Sánchez y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, entre otros nueve acusados más, el teniente coronel de la UCO Antonio Balas ha expuesto que de los correos intervenidos a partir de junio de 2022 se deduce que Carrero estaría haciendo labores directas para David Sánchez e indirectas para la Diputación.

Ha detallado, a modo de ejemplo, que en julio de 2022 el propio Carrero se propone para desarrollar funciones en el Área de Comunicación y Acción Cultural; David Sánchez lo presenta como parte de su equipo (noviembre de 2022) y se habla de Carrero como persona de apoyo externo coordinando un proyecto transfronterizo (diciembre).

PUBLICIDAD

Carrero llegó a "responder" en nombre de David Sánchez a una tercera persona en relación a trabajos relacionados con la Diputación, ha dicho Balas.

En septiembre de 2023 parte una propuesta de creación del cargo de responsable de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que firman Ricardo Cabezas y Manuel Candalija, también acusados; un mes después se aprueba como plaza en comisión de servicio y en noviembre tanto David Sánchez como Carrero ya hablan de la posible llegada de éste a Badajoz aín cuando la plaza todavía no estaba formalizada.

PUBLICIDAD

La puesta en marcha de esta plaza, a tenor de lo expuesto por los agentes de la UCO, se realizó de forma "inmediata, inaplazable y urgente".

De hecho, sólo tuvo un plazo de cinco días para recibir propuestas, tal como ha quedado constatado en las sesiones anteriores del juicio por parte de responsables de la Diputación.

PUBLICIDAD

José María Sánchez, que formó parte de la Comisión de Valoración para este puesto, ya afirmó en su declaración testifical que sólo se presentó Carrero, quien, además, cumplía con las bases de la convocatoria. EFE

(foto) (vídeo)