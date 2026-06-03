Espana agencias

Entidades laicas reclaman neutralidad institucional ante la visita del papa León XIV

Guardar
Google icon

Barcelona, 3 jun (EFE).- Las entidades laicas Ateus de Cataluña, Europa Laica y la fundación Ferrer i Guàrdia han relanzado la campaña Jo no t'espero, para denunciar el uso de fondos públicos ante la visita del papa León XIV y reclaman respeto al principio de laicidad y neutralidad por parte de las instituciones públicas.

La iniciativa, que ya se impulsó en 2010 con la anterior visita de Benedicto XVI, esta organizada conjuntamente bajo el lema "por la laicidad y contra los privilegios públicos de la visita del papa León XIV" y cuenta con el apoyo de sindicatos, asociaciones de vecinos y colectivos feministas, entre otros.

PUBLICIDAD

"Coincidiendo con la visita del papa en Barcelona, queremos reafirmar nuestro compromiso con la laicidad como principio fundamental de convivencia", ha afirmado la directora de la fundación Ferrer i Guardia, Hungría Panadero.

Las organizaciones laicas consideran que la visita, de carácter estrictamente religioso, no debe recibir tratamiento de visita de Estado, con el despliegue de recursos públicos que implica, ni que esta tenga privilegios institucionales para una confesión concreta.

PUBLICIDAD

También denuncian que los acuerdos entre el estado español y la Santa Sede, que continúan vigentes, condicionan la democracia y son una fuente de privilegios para la iglesia católica en materia de financiación, educación y fiscalidad.

Estas entidades han insistido en que la iglesia vulnera derechos civiles, especialmente en relación con el aborto y la eutanasia.

Actualmente, según los datos del informe Laicidad en Cifras 2026, las opciones de conciencia no religiosa llegan al 48 % de la población catalana, situándose en un nivel similar de las opciones de conciencia religiosa.

Además, 9 de cada 10 parejas se casan civilmente y respecto a la educación, el 91 % de los alumnos de bachillerato no cursa la asignatura de religión, teniendo en cuenta los centros concertados y religiosos.

Aunque solo una de cada tres personas católicas se declara practicante o el 10,3 % de los contribuyentes marca únicamente la X de Católica en la declaración de la renta, la iglesia recibe 333 millones de euros, según datos del IRPF 2022.

Por ello, Panadero ha señalado que este campaña no es contra las personas creyentes, ya que no pretende ser una amenaza para las creencias, sino que quiere defender que "la laicidad es la condición indispensable para que todas la convicciones puedan convivir en igualdad y es la garantía para que nadie sienta que las instituciones lo representan menos porque no se comparte una fe determinada".

Entre las exigencias de las entidades laicas, destaca que se garantice la neutralidad de las instituciones públicas frente a la visita del papa y que no se destinen recursos públicos a la organización de actos de carácter confesional.

También reclaman que los representantes institucionales no participen en actos litúrgicos en calidad de cargo público y que se ponga fin al financiamiento público de las confesiones religiosas.

Defienden una educación totalmente laica, que se avance hacia la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y que se revisen los privilegios fiscales y patrimoniales de la iglesia.

Con motivo de la llegada de León XIV a Cataluña el próximo 9 de junio, las entidades han convocado una concentración ese mismo día en el paseo del Born, que está en trámite de autorización, pero prevén que sea un acto tranquilo, que acoja todas las sensibilidades y explique a la ciudadanía lo que defienden. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del miércoles 3 de junio de 2026 (14:00 horas)

Infobae

Defensa apuesta por tecnologías de guerra electrónica y protección frente a interferencias

Infobae

El representante de la Santa Sede en la ONU rechaza el aborto como un derecho

Infobae

La jueza investiga la "influencia" de la psicóloga de Jonathan Andic en los hechos

Infobae

El TC anula la sanción por retrasos a una jueza pues se la discriminó por su discapacidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Leire presumió de tener acceso al “‘one’ del Gobierno” y vínculos con “los de arriba”

El exjefe de la UCO acusa al Gobierno de presionarle para frenar la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez: “Es prospectiva y malintencionada”

Mercedes González, la directora de la Guardia Civil sobre la que Leire Díez aseguraba tener el “control”: prometió ser “inflexible” contra la corrupción

Del ordenador personal de Santos Cerdán a una libreta negra con su nombre o un USB con el logo del PSOE: todo lo que la UCO se llevó de Ferraz

ECONOMÍA

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%