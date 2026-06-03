Mercedes González, la directora de la Guardia Civil sobre la que Leire Díez aseguraba tener el “control”: prometió ser “inflexible” contra la corrupción

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. (EFE/Chema Moya)

Leire Díez “tenía control sobre la directora de la Guardia Civil”, Mercedes González, se puede leer en una nota de la UCO que es parte del sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso Infobae. González fue delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid antes de ostentar este cargo y su puesto al frente del Cuerpo ha sido muy criticado por su clara vinculación con la política, en particular con el PSOE.

González (1975) es periodista de formación y ha desarrollado su carrera entre la comunicación institucional y la política. Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, completó su formación con másteres en la Universidad Complutense de Madrid y en la George Washington University, con especialización en comunicación de instituciones públicas y políticas.

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Sus primeros años en activo transcurrieron como asesora de comunicación en distintos órganos del PSOE -el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid- y como asesora del Ministerio de Política Territorial. Ejerció también como directora de Comunicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo que agrupa a los gobiernos locales españoles.

Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

Delegada del Gobierno

En 2015 accedió a la política electa al obtener un escaño como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, en el cuarto puesto de una lista encabezada por Antonio Miguel Carmona. Durante esa legislatura fue portavoz del grupo en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. En 2019 repitió candidatura como número dos de la lista que encabezó el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, a quien González sirvió de referente en los entresijos del consistorio durante aquella campaña.

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En marzo de 2021, el presidente Pedro Sánchez la designó delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, en sustitución de José Manuel Franco. Fue su primer cargo ejecutivo de envergadura. Desde ese puesto coordinó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región y convirtió la lucha contra las bandas juveniles en uno de sus ejes de actuación, tras una noche de febrero de 2022 en que murieron dos jóvenes en reyertas simultáneas en Madrid.

Bajo su impulso se desplegó un plan antibandas con 500 policías y 300 guardias civiles dedicados de forma permanente, que dejó más de un millar de identificaciones y 118 detenidos en sus primeras semanas. También puso el foco en la trata de personas: su primera rueda de prensa como delegada fue para anunciar la desarticulación de una red de narcotráfico que explotaba a ciudadanos colombianos. En paralelo a ese cargo, fue elegida secretaria general del PSOE en la ciudad de Madrid en 2021, posición que mantuvo hasta abril de 2025.

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El presidente del Gobierno admite "problemas y tropiezos" en plena tormenta por corrupción en el seno del PSOE.

Primera mujer y también la más breve

En marzo de 2023, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la llamó para dirigir la Guardia Civil tras la dimisión de María Gámez -primera mujer en ocupar ese puesto-, forzada por la investigación judicial abierta contra su marido. González tomó posesión el 4 de abril de 2023 y prometió ante la cúpula del cuerpo ser “inflexible” contra la corrupción.

En ese primer mandato, la Guardia Civil aprobó un Plan de Acción de Ética Profesional para reforzar la gobernanza interna, en respuesta a una serie de escándalos que habían salpicado a varios generales del instituto armado -las tramas conocidas como Mediador, Cuarteles y Grapa-. Aquel primer mandato duró apenas tres meses: en junio de 2023 renunció al cargo para concurrir a las elecciones generales del 23 de julio como número diez de la candidatura del PSOE, lo que lo convirtió en el mandato más corto al frente de la Guardia Civil en democracia.

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Leire Díez.

Segunda etapa

Obtuvo escaño en el Congreso de los Diputados, pero lo ejerció poco más de un año. En septiembre de 2024, tras la renuncia de Leonardo Marcos por motivos personales, González fue nombrada de nuevo directora general por Real Decreto 931/2024, de 17 de septiembre. Para asumir el cargo, dejó su acta de diputada. Tomó posesión el 24 de septiembre en un acto presidido por Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Varias asociaciones de guardias civiles recibieron el nombramiento con expectativas de mayor diálogo con la dirección, tras una etapa anterior que habían calificado de escasa interlocución con los agentes.

Es en el transcurso de este segundo mandato cuando el caso Leire sitúa su influencia sobre ella. Según el acta del comandante Rubén Villalba, Díez presumía de tener “control” sobre González y de mantenerla al tanto de sus gestiones contra la UCO. La Fiscalía Provincial de Madrid se opuso a investigarla, al considerar que la querella presentada por Vox carecía de elementos probatorios suficientes. González ha negado cualquier implicación en los hechos investigados.

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