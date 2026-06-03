Correos presenta los sellos dedicados a los símbolos más universales del Camino

Santiago de Compostela, 3 jun (EFE).- Correos ha presentado en Santiago de Compostela los sellos conmemorativos que dedicó a algunos de los símbolos universales del Camino de Santiago, y que se han convertido en referentes internacionales de la ruta jacobea identificando la peregrinación a Compostela.

La concha y la flecha amarilla protagonizan esta emisión con la que Correos rinde homenaje a los símbolos de la Ruta Jacobea que son reconocibles en todo el mundo, y que integran una colección filatélica que se completa con otras dos imágenes universales: la concha de vieira y las botas de peregrino.

PUBLICIDAD

El acto, celebrado este miércoles en el Museo de las Peregrinaciones de la capital gallega, contó con asistencia de la familia del fallecido Elías Valiña, creador de la flecha; el diseñador de la concha, Pedro García-Ramos; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

La flecha amarilla -tarifa A (España)- es el símbolo más universal del Camino de Santiago y guía al peregrino hasta Compostela en las cerca de 300 rutas jacobeas que se extienden por Europa.

PUBLICIDAD

Creada en los años 70 por el que fue párroco de O Cebreiro (Lugo) y estudioso del Camino, Elías Valiña, de él fue la idea de señalizar el recorrido para facilitar un itinerario fijo a los peregrinos. En 1987 el Consejo de Europa la denominó emblema común y en 2018 el Consejo Jacobeo la declaró señal oficial del Camino de Santiago.

La concha amarilla sobre fondo azul -tarifa B (Europa)- es otro icono jacobeo universal que ya es protagonista de un sello propio. Ese símbolo fue creado a finales de los 80 por el artista plástico y diseñador gráfico Pedro García-Ramos a petición del Consejo de Europa.

PUBLICIDAD

Las estrías de la concha simbolizan los trazados de las diferentes rutas jacobeas europeas y su confluencia en un punto situado al oeste: Santiago de Compostela.

El tercer sello de esta colección -tarifa C (resto de Europa)- reúne otros dos emblemas jacobeos: la concha de vieira (o venera) y la Cruz de Santiago.

PUBLICIDAD

La concha de vieira ha sido tradicionalmente el signo del peregrino. Desde la Edad Media, simbolizaba la llegada a Santiago y se utilizaba como prueba del viaje. Por su parte, la cruz de Santiago, de color rojo y con forma de espada rematada en flores de lis, es un emblema histórico vinculado a la Orden de Santiago que representa valores como la fe, la tradición y el honor.

La serie se cierra con un cuarto sello -tarifa D (Australia, Canadá, EEUU, Japón, Nueva Zelanda y Rusia)- dedicado al único símbolo 'no oficial': las botas del peregrino, que evocan también una tradición ancestral por la que los peregrinos quemaban sus ropas usadas en la peregrinación y dejaban su calzado al llegar a la meta.

PUBLICIDAD

En cuanto a las características técnicas, los sellos tienen un soporte autoadhesivo fosforescente y su tamaño es 40,9 mm x 28,8 mm (vertical).

Las emisiones de estos sellos conmemorativos vienen en packs de 5 para cada modelo, con una tirada inicial de 68.000 ejemplares cada una, y están disponibles en las principales oficinas de Correos del Camino y online en Correos Market. También en el servicio filatélico en el email atcliente.filatelia@correos.com o en el teléfono 915 197 197. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)