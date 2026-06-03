Espana agencias

Correos presenta los sellos dedicados a los símbolos más universales del Camino

Guardar
Google icon

Santiago de Compostela, 3 jun (EFE).- Correos ha presentado en Santiago de Compostela los sellos conmemorativos que dedicó a algunos de los símbolos universales del Camino de Santiago, y que se han convertido en referentes internacionales de la ruta jacobea identificando la peregrinación a Compostela.

La concha y la flecha amarilla protagonizan esta emisión con la que Correos rinde homenaje a los símbolos de la Ruta Jacobea que son reconocibles en todo el mundo, y que integran una colección filatélica que se completa con otras dos imágenes universales: la concha de vieira y las botas de peregrino.

PUBLICIDAD

El acto, celebrado este miércoles en el Museo de las Peregrinaciones de la capital gallega, contó con asistencia de la familia del fallecido Elías Valiña, creador de la flecha; el diseñador de la concha, Pedro García-Ramos; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

La flecha amarilla -tarifa A (España)- es el símbolo más universal del Camino de Santiago y guía al peregrino hasta Compostela en las cerca de 300 rutas jacobeas que se extienden por Europa.

PUBLICIDAD

Creada en los años 70 por el que fue párroco de O Cebreiro (Lugo) y estudioso del Camino, Elías Valiña, de él fue la idea de señalizar el recorrido para facilitar un itinerario fijo a los peregrinos. En 1987 el Consejo de Europa la denominó emblema común y en 2018 el Consejo Jacobeo la declaró señal oficial del Camino de Santiago.

La concha amarilla sobre fondo azul -tarifa B (Europa)- es otro icono jacobeo universal que ya es protagonista de un sello propio. Ese símbolo fue creado a finales de los 80 por el artista plástico y diseñador gráfico Pedro García-Ramos a petición del Consejo de Europa.

Las estrías de la concha simbolizan los trazados de las diferentes rutas jacobeas europeas y su confluencia en un punto situado al oeste: Santiago de Compostela.

El tercer sello de esta colección -tarifa C (resto de Europa)- reúne otros dos emblemas jacobeos: la concha de vieira (o venera) y la Cruz de Santiago.

La concha de vieira ha sido tradicionalmente el signo del peregrino. Desde la Edad Media, simbolizaba la llegada a Santiago y se utilizaba como prueba del viaje. Por su parte, la cruz de Santiago, de color rojo y con forma de espada rematada en flores de lis, es un emblema histórico vinculado a la Orden de Santiago que representa valores como la fe, la tradición y el honor.

La serie se cierra con un cuarto sello -tarifa D (Australia, Canadá, EEUU, Japón, Nueva Zelanda y Rusia)- dedicado al único símbolo 'no oficial': las botas del peregrino, que evocan también una tradición ancestral por la que los peregrinos quemaban sus ropas usadas en la peregrinación y dejaban su calzado al llegar a la meta.

En cuanto a las características técnicas, los sellos tienen un soporte autoadhesivo fosforescente y su tamaño es 40,9 mm x 28,8 mm (vertical).

Las emisiones de estos sellos conmemorativos vienen en packs de 5 para cada modelo, con una tirada inicial de 68.000 ejemplares cada una, y están disponibles en las principales oficinas de Correos del Camino y online en Correos Market. También en el servicio filatélico en el email atcliente.filatelia@correos.com o en el teléfono 915 197 197. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doce médicos narran el "sorprendente" historial clínico de la tía política de Luis Lorenzo

Infobae

Visto para sentencia el juicio del caso ataúdes tras más de 200 testigos y peritos

Infobae

Presidenta de Navarra acude a la Comisaría para trasladar el pésame a la Policía Foral

Infobae

Condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 13 años con discapacidad psíquica

Condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 13 años con discapacidad psíquica

El Observatorio para Libertad Religiosa pide más seguridad ante la amenaza yihadista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Leire presumió de tener acceso al “‘one’ del Gobierno” y vínculos con “los de arriba”

El exjefe de la UCO acusa al Gobierno de presionarle para frenar la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez: “Es prospectiva y malintencionada”

Mercedes González, la directora de la Guardia Civil sobre la que Leire Díez aseguraba tener el “control”: prometió ser “inflexible” contra la corrupción

ECONOMÍA

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%