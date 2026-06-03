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La Princesa Leonor en Murcia: "Como una cowboy de la A-3, echaré de menos el trayecto camino del mar"

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La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Región de Murcia, de manos del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en un acto que se ha celebrado en la iglesia desacralizada de San Esteban, junto a la sede del Ejecutivo autonómico.

El acto ha comenzado con unas palabras de López Miras que ha afirmado que "difícilmente podría existir un lugar más adecuado para culminar esta etapa de formación humana, militar y personal" que la Región de Murcia, una tierra "profundamente española, abierta, leal y acogedora". "Quien comparte la vida de la Región de Murcia pasa a formar parte de ella para siempre. Esta siempre será vuestra casa", le ha asegurado.

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"Como una cowboy de la A-3 echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar", ha afirmado Doña Leonor haciendo referencia al tema de la banda cartagenera Arde Bogotá en el día que se despide "simbólicamente" de la Región de Murcia.

Tras recibir el reconocimiento Su Alteza Real ha pronunciado unas palabras en las que ha recordado los hitos de su paso por la Región. Así, ha señalado como San Javier ha "vivido y ampliado mi manera de entender el compañerismo, porque para volar en formación hay que ser muy consciente de la importancia de confiar plenamente en tus propias capacidades y en las de tu compañero".

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"Aunque aún me quede un mes en la Academia General del Aire y del Espacio hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí", ha señalado. Doña Leonor ha asegurado que durante su etapa en la AGA ha compartido "más que clases, vuelos y maniobras" con sus compañeros del escuadrón de alumnos.

En este sentido, ha destacado la 'suelta', como se conoce el momento en el que un alumno vuela solo por primera vez, que le permitió sobrevolar Cabo de Palos y La Manga, lo que ha llevado a "superar un obstáculo más, una sensación que no se me olvidará jamás".

No ha olvidado tampoco las jornadas en el mar en la competición de remo donde fue "testigo de lo importante que es este mar vuestro, de geografía tan única y naturaleza tan frágil". "Una realidad que preocupa a los murcianos", ha destacado.

También se ha referido a su reciente curso en la Escuela Militar de Paracaidismo 'Méndez Parada', en Alcantarilla, donde ha asegurado que se encomendó a "la Morenica", la patrona de Murcia, antes de saltar.

Tres sus tres años de formación militar, la Princesa de Asturias ha asegurado que entiende "muy bien el aprecio que tiene la sociedad española por nuestras Fuerzas Armadas" de las que ha aseverado admirar "su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio de lo demás".

Doña Leonor ha agradecido las distinciones que ha recibido durante la jornada, y ha destacado que en la Región hay "un aire de amabilidad y cercanía que no pasa inadvertido y que me ha acompañado este curso".

Las recibe, ha dicho, "con humildad y gratitud y con el deseo de estar siempre a su altura". Así, ha asegurado que afronta su nueva etapa "con ganas y con la intención de avanzar" en su preparación. "Sigo aprendiendo y sigo comprendiendo", ha añadido.

Asimismo, ha tenido un recuerdo para el incendio de la pedanía murciana de Los Garres deseando que "termine cuanto antes y los vecinos pueden volver a sus casas".

La Princesa ha firmado en el Libro de Oro de la Región de Murcia, donde ha sido el primer miembro de la Familia Real en hacerlo. Su Alteza Real ha dado las gracias a los murcianos "por abrirme las puertas de esta tierra y por enseñarme tanto".

La heredera al trono ha contado con el apoyo de sus compañeros que han estado presentes en el tercer acto que ha protagonizado después de recibir la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la Medalla de la Villa de San Javier, así como su nombramiento como Hija Adoptiva del municipio donde ha cursado su tercer año de formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

En Murcia han estado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

También han asistido el almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, el fiscal superior del TSJ de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, diputados regionales, nacionales, senadores, así como los rectores de las diferentes universidades de la Región de Murcia, UMU, UPCT y UCAM.

Asimismo, han estado presentes los alcaldes de 35 municipios de la Región de Murcia, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, otras autoridades militares, así como miembros de organizaciones profesionales y agentes sociales, del tercer sector, directores de medios de comunicación, deportistas como Alejandro Valverde, Pedro León o Máximo Quiles, y artistas como Pedro Cano, Walls o Nicolás de Maya, el pintor y escultor, autor de la obra que el Gobierno de la Región de Murcia regalará a S.A.R la Princesa de Asturias.

Su Alteza Real, ha vestido durante toda la jornada el uniforme de diario de especial relevancia de alferez del Ejército del Aire, con la Gran Cruz del Mérito Militar; la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la insignia de la Orden del Santo Cristo de Portugal.

La fachada de San Esteban se engalanó hace días para recibir a la Princesa con dos lonas de 9 metros de altura y dos de ancho. En una de las lonas, puede ver una fotografía de la Princesa de Asturias y, en la otra, se refleja la siguiente cita: "les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España". Estas palabras corresponden a su discurso pronunciado el pasado 31 de octubre de 2023, durante el acto institucional de su juramento de la Constitución Española ante las Cortes Generales, al alcanzar la mayoría de edad.

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EuropaPress

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