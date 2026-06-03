Sánchez afianza el mensaje de completar mandato con su intento de presupuestos para 2027

José Miguel Blanco

Madrid, 3 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles los primeros pasos para intentar que haya nuevos presupuestos en 2027, una decisión con la que pretende afianzar su mensaje de que, pese a las actuaciones judiciales que afectan al PSOE, no adelantará las elecciones y agotará mandato.

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Sánchez ya había respondido a las peticiones de la oposición, e incluso de algunos de sus socios de investidura, de que ponga fin a la legislatura y convoque comicios, asegurando que no lo iba a hacer por el interés general del país ya que se abriría un periodo de inestabilidad.

Pero en su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, en Barcelona, ha ido más allá y ha dado contenido a esa determinación avanzando que esta misma semana se iniciarán los trámites para presentar el proyecto de ley de presupuestos de 2027.

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Un anuncio que ha servido a la vez para corroborar lo que se daba ya por hecho pero que el Gobierno se negaba a admitir aún públicamente, que renuncia a presentar unas cuentas del Estado para el presente año.

Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Arcadi España, al ser preguntado por si presentarían el proyecto presupuestario para 2026, se limitaba a señalar que el Gobierno estaba centrado en hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y a asegurar que habría presupuestos.

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Finalmente, el intento será para los de 2027, después de una legislatura en la que el Ejecutivo no ha conseguido apoyos para aprobar ningún nuevo presupuesto y se han ido sucediendo prórrogas de los últimos que fueron avalados por el Parlamento, los de 2023.

El inicio de los trámites para los del próximo año no garantiza su presentación en el Congreso ni menos aún su aprobación, pero con el mero anuncio de que comienza el procedimiento, Sánchez ha intentado disipar las dudas que pueda haber ante su determinación de culminar la legislatura.

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Y lo ha hecho el día en que se han conocido más datos del sumario del caso de la exmilitante socialista Leire Díez, uno de los argumentos utilizados por el Partido Popular para reclamar el adelanto electoral.

Sánchez no solo ha fijado el objetivo presupuestario, sino que en su intervención en Barcelona ha hecho una serie de guiños a Junts y PNV, formaciones que avalaron su investidura y que ahora le piden que ponga fin a la legislatura pero rechazan ir de la mano del PP y Vox en una moción de censura.

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Con la mirada puesta en Junts, que meses atrás dio por rota su relación con el Gobierno, ha resaltado el valor de la amnistía, que ha confiado que sea avalada por la justicia europea, y ha reconocido que aún falta avanzar en los acuerdos a los que el PSOE llegó con este partido en Bruselas.

También ha invitado a los independentistas catalanes a negociar de forma constructiva el nuevo modelo de financiación autonómica, al que se ha opuesto hasta ahora, y que Sánchez aspira a que esté en vigor el 1 de enero de 2027, otro horizonte que conlleva implícita la idea de que la convocatoria anticipada de elecciones no entra en sus planes.

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Al mismo tiempo, ha defendido cumplir con la hoja de ruta fijada con ERC y con los acuerdos con el PNV, y a ambas formaciones y a la del expresident Carles Puigdemont se ha dirigido para pedirles "responsabilidad, generosidad y compromiso" para que los presupuestos de 2027 salgan adelante.

El Gobierno es consciente de que es muy difícil cumplir ese objetivo, pero también de que, apoyen o no las cuentas de Estado, debe cuidar a esos partidos de forma especial y mantener tendidos los puentes.

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Esa disposición al diálogo, el convencimiento de que Junts y PNV van a mantenerse firmes en su 'no' a una hipotética moción de censura, los datos de crecimiento económico y creación de empleo que esgrime de forma continua, y su frase de que "queda muchísima tarea por delante" (como ha vuelto a repetir en Barcelona), es lo que alimenta el amplio horizonte que da Sánchez a la legislatura. Con o sin nuevos presupuestos. EFE