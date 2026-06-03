LaLiga participa con Europol en una operación antipiratería con 29 detenidos

Madrid, 3 jun (EFE).- LaLiga anunció que ha participado como socio estratégico del sector audiovisual y antipiratería junto a Europol, en la segunda fase de una operación internacional contra redes dedicadas a la distribución no autorizada de contenidos protegidos a través de servicios ilegales de IPTV y plataformas de "streaming".

La denominada operación "KRATOS 2" se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de este año y reunió a autoridades policiales de distintos países europeos, así como de Reino Unido y Estados Unidos para desarticular una infraestructura que permite la explotación ilícita de contenidos premium, entre ellos retransmisiones deportivas, películas y canales de televisión.

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Como resultado de la misma, las autoridades han comunicado 29 detenciones de entre 86 sospechosos identificados, más de 148 registros domiciliarios y 9 grupos criminales organizados desmantelados, 59 casos remitidos a autoridades judiciales, 72 investigaciones penales en curso, 169 dominios reportados, 27.332 URLs retiradas y 722.961 objetos infractores identificados.

LaLiga aseguró que su participación es parte de "su compromiso permanente con la protección de los derechos audiovisuales, la defensa de la industria del deporte y la lucha contra la piratería digital, una actividad que no solo genera importantes beneficios económicos para organizaciones criminales, sino que también expone a los usuarios a riesgos de ciberseguridad, como malware, spyware, robo de datos y otras formas de explotación online".

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También colaboraron en la operación socios privados del sector audiovisual y antipiratería como BeIN Media Group, UEFA, AAPA o Irdeto, entre otros, y gracias a la cooperación se identificaron 4.370 nuevos dominios vinculados a actividades de piratería, 18.331 direcciones IP asociadas a servicios ilegales, 397.384 URLs reportadas para suspensión o retirada y 126.979 objetos infractores adicionales. EFE