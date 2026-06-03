La preocupación de los españoles por el cambio climático cae 25 puntos desde 2019

Madrid, 3 jun (EFE).- La preocupación de los ciudadanos españoles por el cambio climático ha descendido 25 puntos porcentuales desde 2019, según la séptima edición del estudio anual 'El consumo sostenible y los productos certificados' de la plataforma ClicKoala y el Grupo de investigación en psicología ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El estudio, presentado con motivo del próximo Día Mundial del Medioambiente que se conmemora el viernes 5 de junio, señala que, si bien sigue siendo mayoría la parte de la población inquieta por el cambio climático (un 77,5 % declara algún tipo de preocupación frente al 93,1 % que la reconocía en 2019), hace seis años un 67 % lo consideraba "un gran problema" y afirmaba estar "muy preocupada", pero esa proporción ha descendido ahora hasta el 42 %.

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En aquella fecha casi 4 de cada 10 españoles afirmaba que vivir de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente era algo que definía su estilo de vida, pero hoy son 3 de cada 10 los que opinan de esta manera.

Los jóvenes, que en la primera de estas encuestas figuraban entre los perfiles más preocupados por el cambio climático, muestran la caída más acusada porque los hombres de 16 a 24 años pasan del 68 % al 27,2 %, mientras que las mujeres de la misma edad pasan del 73,9 % al 35,2 %, y entre los mayores de 65 años "la preocupación resiste mucho más" aunque también pierde la media, con los hombres pasando del 60,7 % al 48,4 % y las mujeres, del 58,3 % al 59,7 % .

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La evolución de las personas que se declara muy preocupada por el cambio climático pierde 19 puntos porcentuales respecto al exceso de plásticos (del 66 % al 45 %), 21 respecto a la pérdida de biodiversidad (del 63 % al 42 %) y 21 respecto a la contaminación urbana (del 59 % al 40 %).

Actuar o no

El director de la investigación, Xavier Moraño, ha señalado en un comunicado que "no es que el cambio climático haya dejado de importar, es que la preocupación se está desgastando" porque "cuando se repite (la alarma climática sin mostrar salidas claras, comprensibles y alcanzables, corre el riesgo de convertirse en cansancio, distancia o impotencia".

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Por ello, considera que el principal desafío, más allá de recordar el problema, pasa por "mostrar que actuar todavía tiene sentido".

A propósito de esta idea, el informe señala que sólo un 12 % de la población transforma la ansiedad climática en acción con hábitos más sostenibles, mientras que un 20 % "queda instalado en el bloqueo" y el resto de la población permanece "fuera de la ansiedad climática" ya que para estas personas la sostenibilidad no desaparece "pero pierde centralidad".

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Hábitos

La compra responsable es uno de los hábitos sostenibles destacados: el 48 % de la población dice sentirse orgullosa cuando cree que ha cerrado una compra que cuida el medioambiente y respeta al productor y sólo un 22 % se siente culpable cuando compra "algo contrario a sus valores".

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Otros hábitos asentados son donar, regalar o vender lo que no se usa, lo que hace el 63 % de los españoles, o separar habitualmente la basura para reciclar, lo que practica el 58 % de manera habitual.

La sostenibilidad "funciona mejor cuando conecta con el orgullo, la utilidad y la coherencia personal que cuando se apoya únicamente en la culpa o la obligación", por lo que no basta con el deber sino que el ciudadano debe sentir que lo que hace es "posible, valioso y con impacto".

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El estudio incluye una consulta a 145 expertos en sostenibilidad que refuerza una de sus conclusiones: el consumo sostenible "avanzará si el contexto lo facilita" pero "ese mismo contexto también puede jugar en contra".

Así, las crisis económicas y las globales y geopolíticas -pandemias o crisis energéticas, por ejemplo-encarecen productos, reducen su disponibilidad y alteran las prioridades de compra, por lo que incrementan el riesgo de desplazar la sostenibilidad por necesidades más inmediatas. EFE

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