Incautadas en Alemania 8 toneladas de cocaína con destino a España

Almería, 3 jun (EFE).- Un total de ocho toneladas de cocaína han sido interceptadas en Alemania en un contenedor marítimo cuyo destino final era España, en una operación en la que dos personas han ingresado en prisión provisional en Almería como presuntas responsables del envío.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la operación, llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes de la Aduana de Alemania, se inició el pasado 9 de febrero en el puerto alemán de Wilhelmshaven.

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Durante una inspección, las autoridades aduaneras alemanas detectaron anomalías en un contenedor procedente de Sierra Leona que declaraba transportar 400 sacos de cacao en grano hacia Barcelona, importados por una empresa frutícola de Málaga.

En el interior del contenedor, los agentes hallaron más de 400 paquetes envueltos en papel de aluminio negro, cada uno con unos 20 bloques de cocaína prensados, sumando un total aproximado de ocho toneladas de estupefaciente.

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Tras el descubrimiento, la Fiscalía Antidroga española y las autoridades alemanas acordaron realizar una entrega vigilada del cargamento para identificar a los responsables. EFE

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