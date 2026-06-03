Mañueco asume la 'prioridad nacional' como "criterio inspirador" y con arreglo a la ley

Valladolid, 3 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado este miércoles que asume el concepto de 'prioridad nacional' para el reparto de ayudas públicas incluido en su pacto de gobierno con Vox, aunque condicionado a que sea legal y como "criterio inspirador".

En su comparecencia ante los medios en las Cortes junto al portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero de su gobierno, Carlos Pollán, Mañueco ha asegurado que ese concepto repite lo plasmado en los acuerdos de Aragón y Extremadura y consiste en una "asignación prioritaria" de ayudas a personas con un "arraigo real y verificable".

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Por su parte, el representante de Vox ha defendido que esas ayudas de vivienda y otras sociales se dirigirán a las personas que tengan "arraigo" en esta Comunidad porque "son las que necesitan que verdaderamente se les tenga en cuenta".EFE

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