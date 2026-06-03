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El nuevo reconocimiento facial en frontera, mayor reto del Paso del Estrecho de este año

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Ceuta, 3 jun (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha previsto reforzar los controles y reorganizar los accesos a la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos para evitar posibles colapsos durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) debido al nuevo sistema de control fronterizo de reconocimiento facial.

La OPE, que comienza el 15 de junio y finaliza el 15 de septiembre, supone el tránsito de más de 300.000 personas por la aduana ceutí como consecuencia de las vacaciones anuales de miles de ciudadanos magrebíes que trabajan en Europa.

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La Delegación del Gobierno en Ceuta ha considerado que la OPE de este año será una de las "más exigentes" de los últimos años debido a la implantación de la nueva frontera inteligente europea, que supone el refuerzo de los controles documentales a través del reconocimiento facial, entre otros aspectos.

El coordinador provincial de la OPE y jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, ha detallado a EFE que en los próximos días se ha previsto una reunión técnica con la Autoridad Portuaria para desarrollar un simulacro de activación de las zonas de emergencia contempladas dentro del Plan Provincial.

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El objetivo de este ejercicio será comprobar la capacidad de respuesta de todos los servicios implicados ante posibles incidencias durante los meses de mayor afluencia de viajeros este verano.

Al mismo tiempo, se espera una visita técnica de responsables de la Secretaría General de Protección Civil para supervisar sobre el terreno los preparativos del dispositivo en el que participan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Cruz Roja Española, Policía Local, Policía Portuaria y trabajadores sociales, entre otros profesionales.

Una de las principales preocupaciones de la Administración está relacionada con la entrada en funcionamiento del sistema europeo Entry-Exit System (EES), que sustituye el tradicional sellado manual de pasaportes por controles biométricos automatizados.

"La implantación del sistema Entry-Exit será uno de los grandes desafíos del operativo" ya que este sistema se encuentra plenamente operativo en la frontera del Tarajal, por lo que "habrá una unidad específica para reforzar las verificaciones documentales ante el reto de la implantación del Entry-Exit por primera vez en una OPE".

El coordinador provincial ha recordado que este desafío "no será exclusivo" de Ceuta, sino que también afectará al puerto de Algeciras (Cádiz), principal punto de salida hacia Marruecos dentro del dispositivo.

Las autoridades han considerado que la adaptación al nuevo sistema europeo será uno de los aspectos "más delicados" de la operación, especialmente durante los días de máxima afluencia aunque la digitalización fronteriza contribuye a mejorar la seguridad y la identificación de personas buscadas por distintos motivos judiciales.

El refuerzo documental traerá consigo un incremento de personal destinado a la vigilancia y organización de los flujos de viajeros, con un aumento de los efectivos de seguridad privada o de la empresa municipal de aparcamientos (Amgevicesa).

Las previsiones oficiales apuntan a que la OPE 2026 registrará un crecimiento cercano al 3 por ciento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron más de 3,5 millones de pasajeros y alrededor de 800.000 vehículos en el conjunto del operativo.

Ceuta mantiene un papel estratégico dentro de este dispositivo al concentrar aproximadamente el 15 por ciento del total de desplazamientos, lo que equivale a cerca de 1,5 millón de pasajeros y unos 125.000 vehículos. EFE

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EFE

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