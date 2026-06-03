Puente acusa al CGPJ de "proteger" a jueces "que ensucian el buen nombre de la justicia"

Madrid, 3 jun (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "proteger" a los jueces que "ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos".

En un mensaje en su cuenta de X, Puente ha respondido a la declaración institucional que emitió ayer la Comisión Permanente del CGPJ, en el que expresaba su preocupación por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales.

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El CGPJ reaccionó así, sin mencionarlo expresamente, a las declaraciones de miembros del Ejecutivo que han cuestionado algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos", ha expresado el ministro.

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En su mensaje, Puente sostiene que, al igual que el resto de poderes, el Poder Judicial también está sometido a la crítica.

Y agrega: "Criticar actuaciones concretas no supone cuestionar a la Institución. La inmensa mayoría de los jueces son profesionales serios. El CGPJ debería pensar más en ellos, y menos en proteger a quienes ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos". EFE

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