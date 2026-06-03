Hansi Flick, mejor entrenador de LaLiga EA Sports 2025-26

Barcelona, 3 jun (EFE).- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha sido elegido el mejor entrenador de la temporada 2025-26 en LaLiga EA Sports, según anunciado este miércoles la competición.

En su segunda campaña al frente del conjunto azulgrana, el técnico de Heidelberg (Alemania) guió al equipo catalán a su segundo título de Liga consecutivo, afianzando un estilo de juego reconocible, basado en un fútbol ofensivo y dinámico.

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EL Barcelona terminó el campeonato con 94 puntos, ocho más que el segundo clasificado, el Real Madrid, y solo perdió seis partidos en las 38 jornadas disputadas.

Además, el Barça fue el equipo más goleador del campeonato con 95 tantos, muy por delante del segundo, el Real Madrid con 77, y se convirtió en el primer conjunto en la historia que firma un pleno de 19 victorias como local desde la expansión del campeonato a 20 equipos.

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Flick, que ya fue distinguido como el mejor entrenador de la pasada temporada, se impuso en la votación final a José Bordalás, del Getafe, y a Marcelino García Toral, del Villarreal. EFE