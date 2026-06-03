El COE pide una calle en Barcelona para Juan Antonio Samaranch y un gran homenaje

Madrid, 3 jun (EFE).- La Asamblea del Comité Olímpico Español (COE) acordó por unanimidad este miércoles solicitar al ayuntamiento de Barcelona poner el nombre de Juan Antonio Samaranch a una calle de la ciudad y fijar una fecha como un gran homenaje a quien fue presidente del COI entre 1980 y 2001.

La iniciativa fue planteada por el presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, al término de la Asamblea General del organismo, que se inició con unas imágenes del acto de reconocimiento a la figura de Samaranch celebrado ayer en Barcelona a iniciativa del COE, presidido por el rey, Felipe VI.

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"España le debe un homenaje a Juan Antonio Samaranch, eso se había negado y se había hecho alusión a determinados momentos de la vida de Samaranch. Y como pesados sí somos, con la ayuda del ayuntamiento de Barcelona, logramos que se rompiese ese muro y se hiciese un homenaje, reducido, y que contó con el Rey", afirmó.

Blanco destacó que fue "un acto emotivo", con el que "se ha abierto un camino para que la figura de Samaranch sea dimensionada como se debe".

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"Hemos tenido que luchar mucho para conseguir el acto d ayer y se ha conseguido porque lo hemos movido desde el punto de vista del deporte. No hemos tenido un político más importante en la vida, que ha viajado por todo el mundo, defendiendo ser español y ser un dirigente. Yo lo que pediría es que haya una fecha en la que en Barcelona se haga un recuerdo a Samaranch. Los Juegos de Barcelona cambiaron la imagen de España desde fuera y la que teníamos nosotros mismos", añadió.

Durante la Asamblea Blanco también defendió la necesidad de cambiar la forma de entender y dirigir el deporte español, y aludió al anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, con los comités olímpico y paralímpico junto al Consejo Superior de Deportes (CSD).

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"Es voluntad del gobierno, pero hay que transformarlo, vía decreto o vía ley, pero ya se ha abierto ese camino para que nosotros podamos ser una parte fundamental, obligatoriamente ejecutiva, no consultiva, se llama Comité Ejecutivo del Deporte Español, y que tengamos que decir cómo vemos el presente, el futuro y cómo lo tenemos que hacer", afirmó.

Alejandro Blanco aseguró que el COE está "considerado en los pasillos del COI como el comité más activo". "Pero eso es gracias al equipo que me rodea y a vosotros. Juntos constituimos el mejor comité olímpico del mundo. Eso no puede desaparecer. Estamos para trabajar por y para el deporte y por y para España", subrayó.

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La sesión aprobó unánimemente las cuentas de 2025, en el que hubo una reducción de ingresos procedentes de los patrocinadores olímpicos mundiales, y el presupuesto para 2026, con una cifra de ingresos de 10.232.013 euros y una partida para inversiones de 260.000€.

También repasó las actividades del COE durante el último año y próximas iniciativas, como la campaña "Medalla al sabor", como promoción de la gastronomía española con productos como el jamón ibérico o el aceite de oliva, a través del deporte, y la actividad en la universidad UCAM COE el próximo septiembre en Torrejón de Ardoz (Madrid), con cinco titulaciones y un centro de formación profesional.

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Igualmente una mayor difusión del convenio firmado con el ministerio de Defensa para ampliar a la Guardia Civil y la Policía Nacional la oferta de plazas específicas para deportistas.

Aprobó además la incorporación al COE de la Federación Española de Espeleología y la de su presidente Hilario Ubiedo, junto a los de las federaciones de Tiro Olímpico, José María Vicente, Pádel, Javier Rodríguez, y Motociclismo, Ignacio Verneda, como miembros federativos.

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A ellos se suman el campeón olímpico en esquí de montaña en Milán Cortina Oriol Cardona, como deportista por elección tras la salida de Javier Fernández, y la entrenadora de natación artística Andrea Fuentes como personalidades, después de la marcha de la exnadadora Ona Carbonell y Asunción Loriente, como presidenta de la Federación Europea de Remo. EFE