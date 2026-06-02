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Productores españoles se quejan a Hollywood porque las normas de los Óscar les "excluyen"

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Madrid, 2 jun (EFE).- Los productores independientes españoles reunidos en la plataforma PAP han remitido una carta a la Academia de Hollywood en la que consideran "profundamente injusto" que el Óscar a mejor película internacional excluya al productor, ya que el director del título ganador seguirá recogiendo la estatuilla según las nuevas normas anunciadas.

En la misiva, remitida también este martes a los medios, subrayan "la contradicción" dentro del propio sistema de premios de la Academia, donde el Óscar a mejor película sí reconoce expresamente al productor como máximo responsable de la obra, mientras que en la categoría de mejor película internacional ese reconocimiento continúa recayendo exclusivamente en el director.

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En las normas anunciadas el pasado mayo, la Academia indicó al respecto que "la película figurará como nominada en lugar del país o la región, y el premio será recibido por el director en nombre del equipo creativo". Algo que para los productores españoles "excluye del reconocimiento visible a la figura del productor, cuyo nombre tampoco aparece en la placa del galardón".

En la carta, las asociaciones recuerdan que el productor es el profesional que impulsa y lidera una película desde su origen: desarrolla el proyecto, articula la financiación, asume el riesgo empresarial y garantiza la viabilidad artística, jurídica y económica de la obra. "Sin la figura del productor, ninguna película —y, por tanto, ningún premio— sería posible", señalan.

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Las asociaciones y federaciones alertan también del impacto simbólico e industrial que tiene esta decisión en el principal escaparate del cine mundial. A su juicio, "invisibilizar al productor transmite una percepción distorsionada de cómo se construyen y sostienen las obras audiovisuales y minusvalora el papel estratégico de las productoras independientes en el ecosistema cinematográfico internacional".

Por ello, las organizaciones han solicitado formalmente a la Academia estadounidense la revisión inmediata de la normativa para que el productor —o los productores— sea reconocido como destinatario oficial del Óscar a Mejor Película Internacional equiparando así esta categoría al tratamiento que ya existe en Mejor Película.

La carta está firmada por AECINE; la Asociación Estatal de Cine DIBOOS; la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y Efectos Visuales MAPA/PIAF; las Productoras Independientes Audiovisuales Federadas/Mesa Territorial de Productores Audiovisuales PROA; la Federación de Productoras Audiovisuales PROFILM y la Asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional. EFE

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