Espana agencias

El proceso de regularización de inmigrantes centra los discursos de odio en las redes

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jun (EFE).- El proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno ha centrado durante el mes de abril el discurso de odio en las redes sociales con mensajes que buscan desacreditar a este colectivo, al que presentan como una amenaza e incitan a su expulsión.

Así se desprende de los datos publicados en el Boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

PUBLICIDAD

Éste revela que el 85 % de los contenidos en redes sociales buscan desacreditar a las personas inmigrantes, ya que presentan al grupo como amenaza (un 55 %) o incitan a su expulsión (un 30 %).

Estas dos categorías se han incrementado significativamente respecto al mes anterior, cuando los contenidos que incitaban a la expulsión representaban un 16 % de los mensajes -casi la mitad que en abril-, y los que desacreditaban al colectivo eran un 36 %, lo que supone 19 puntos porcentuales menos.

PUBLICIDAD

El informe relaciona este aumento del descrédito con el inicio del proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria para personas extranjeras en situación irregular. Se aprecia el incremento de los episodios prototípicos relacionados con “políticas públicas”; que, en marzo no tenían la relevancia suficiente para ser destacados y en abril suponen casi uno de cada cuatro comentarios (24 %).

Además, el Boletín señala episodios concretos como las imágenes de las colas en los consulados, como un ejemplo de los detonantes de este odio en redes sociales.

En el mes de abril, el sistema FARO detectó 39.559 mensajes de carácter racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo, lo que supone un incremento del 20 % respecto a los 32.941 comentarios detectados en marzo.

La tasa de retirada de los contenidos de odio por parte de las plataformas se redujo, ya que eliminaron un 56 % de los mensajes reportados respecto a un 62 % retirado en marzo.

El informe también destaca la incidencia del proceso de regularización en relación con los grupos diana, ya que el contenido dirigido hacia la categoría genérica 'inmigrantes' representó el 13 % del total de mensajes por primera vez.

Es el tercer grupo más referido tras las personas del Norte de África, que protagonizaron un 54 % de los comentarios, o los musulmanes, que concitaron un 38 % de los mensajes.

En cambio, se han reducido los mensajes que deshumanizan a las personas, que pasan de un 39 % en marzo a un 13 % en abril. También se reducen notablemente los contenidos vinculados con el 'conflicto armado', que fue uno de los principales detonantes en el mes de marzo (38 %) y, en abril, baja hasta un 11 %.

Respecto a la actividad de retirada de contenidos de las plataformas, TikTok sigue siendo la más eficiente con un 86 % de mensajes retirados. Por su parte, X retiró el 83 %, Instagram un 65 %, Facebook el 40 % y YouTube el 11 %. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arranca la temporada estival de festivales con el deseo de dejar atrás el incierto 2025

Infobae

Eduardo Garrigues pide presencia de España en la celebración de la Independencia de EE.UU.

Infobae

ANC, Òmnium y otras entidades envían al papa una carta para que priorice el catalán

Infobae

Diez años del triunfo de Garbiñe en París: allí empezó todo

Infobae

Garbiñe, diez años de su título en París: "Llevaba unos años que sentía que podía ganar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

Interior paga 2,2 millones de euros al gigante francés de la ciberseguridad para que instale un radar en Formentera para localizar pateras

Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar tu patinete eléctrico y las posibles sanciones si rebasas el límite

ECONOMÍA

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante