El proceso de regularización de inmigrantes centra los discursos de odio en las redes

Madrid, 3 jun (EFE).- El proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno ha centrado durante el mes de abril el discurso de odio en las redes sociales con mensajes que buscan desacreditar a este colectivo, al que presentan como una amenaza e incitan a su expulsión.

Así se desprende de los datos publicados en el Boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Éste revela que el 85 % de los contenidos en redes sociales buscan desacreditar a las personas inmigrantes, ya que presentan al grupo como amenaza (un 55 %) o incitan a su expulsión (un 30 %).

Estas dos categorías se han incrementado significativamente respecto al mes anterior, cuando los contenidos que incitaban a la expulsión representaban un 16 % de los mensajes -casi la mitad que en abril-, y los que desacreditaban al colectivo eran un 36 %, lo que supone 19 puntos porcentuales menos.

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El informe relaciona este aumento del descrédito con el inicio del proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria para personas extranjeras en situación irregular. Se aprecia el incremento de los episodios prototípicos relacionados con “políticas públicas”; que, en marzo no tenían la relevancia suficiente para ser destacados y en abril suponen casi uno de cada cuatro comentarios (24 %).

Además, el Boletín señala episodios concretos como las imágenes de las colas en los consulados, como un ejemplo de los detonantes de este odio en redes sociales.

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En el mes de abril, el sistema FARO detectó 39.559 mensajes de carácter racista, xenófobo, antigitano, antisemita e islamófobo, lo que supone un incremento del 20 % respecto a los 32.941 comentarios detectados en marzo.

La tasa de retirada de los contenidos de odio por parte de las plataformas se redujo, ya que eliminaron un 56 % de los mensajes reportados respecto a un 62 % retirado en marzo.

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El informe también destaca la incidencia del proceso de regularización en relación con los grupos diana, ya que el contenido dirigido hacia la categoría genérica 'inmigrantes' representó el 13 % del total de mensajes por primera vez.

Es el tercer grupo más referido tras las personas del Norte de África, que protagonizaron un 54 % de los comentarios, o los musulmanes, que concitaron un 38 % de los mensajes.

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En cambio, se han reducido los mensajes que deshumanizan a las personas, que pasan de un 39 % en marzo a un 13 % en abril. También se reducen notablemente los contenidos vinculados con el 'conflicto armado', que fue uno de los principales detonantes en el mes de marzo (38 %) y, en abril, baja hasta un 11 %.

Respecto a la actividad de retirada de contenidos de las plataformas, TikTok sigue siendo la más eficiente con un 86 % de mensajes retirados. Por su parte, X retiró el 83 %, Instagram un 65 %, Facebook el 40 % y YouTube el 11 %. EFE

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