ANC, Òmnium y otras entidades envían al papa una carta para que priorice el catalán

Barcelona, 3 jun (EFE).- La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Monsterrat y el Consell de la República enviarán una carta al papa para que "priorice" el uso del catalán durante su visita a Cataluña los días 9 y 10 de junio.

En un comunicado, estas entidades han explicado este miércoles que se la entregarán al abad de Montserrat, Manel Gasch, para que se la haga llegar al pontífice.

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Las entidades firmantes piden que el catalán se use "especialmente" en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, como "mensaje de respeto" a la sociedad catalana.

La carta constata "la preocupación por la situación de la lengua catalana" y sostiene que Cataluña "sigue reclamando el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia católica".

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Por otro lado, la ANC, Òmnium, la Lliga Espiritual y el Consell de la República han denunciado "intentos del Estado español y de la Conferencia Episcopal Española de usar la visita papal y la figura universal de Antoni Gaudí como instrumentos de españolización y de negación de la realidad nacional catalana". EFE