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Míchel Sánchez, nuevo entrenador del Ajax hasta 2028

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Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- Míchel Sánchez firmó este martes su contrato como nuevo entrenador del Ajax para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, según informó el club neerlandés.

Míchel, que salió recientemente del Girona tras no conseguir la permanencia en LaLiga en la última jornada, vivirá su primera experiencia en los banquillos fuera de España.

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El técnico madrileño comenzó su carrera como entrenador en el Rayo Vallecano, club en el que más años se desempeñó como jugador profesional. Tras permanecer allí dos temporadas, se unió al Huesca en el verano de 2019.

Durante las últimas cinco temporadas, fue el entrenador principal del Girona, con el que logró el mejor puesto liguero de su historia, el tercero en la temporada 2023/2024, con su consiguiente clasificación para la Liga de Campeones.

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"Se siente bien estar aquí. Estoy orgulloso de dar este siguiente paso en mi carrera. Ajax es un gran nombre en Europa, un club que siempre ha producido jugadores jóvenes y talentosos. Jordi (Cruyff) me conoce por mi trabajo en España y hemos hablado juntos sobre la filosofía del club, sobre cómo trabajo y cómo encaja eso aquí", señaló.

"Me ha expresado su plena confianza y, junto con las demás personas dentro del club, estamos comenzando un nuevo desafío. El objetivo es devolver al Ajax al lugar que le corresponde y tengo plena confianza en que lo conseguiremos", manifestó a los medios del club.

El Ajax terminó la Eredivise neerlandesa en el quinto puesto con 56 puntos, a 28 del PSV, campeón de liga esta temporada. EFE

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