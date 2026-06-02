Espana agencias

Sito Alonso: "Pareció que podíamos acercarnos más pero el Barça estuvo sólido"

Guardar
Google icon

Murcia, 2 jun (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró tras la derrota encajada por 68-91 frente al Barça en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa que "hubo momentos" en los que pareció que podían acercarse más "pero ellos estuvieron verdaderamente sólidos" y, ya pensando en el segundo envite de la serie, este jueves en el Palau, afirmó que deben "ir con ilusión y fe ciega para plantarle cara al Barça en su pista".

El técnico universitario apuntó a dos exteriores del Barça como jugadores importantes en el choque. "Darío Brizuela encontró aro con bastante facilidad después de que Juani Marcos les mantuviera en el partido al principio cuando nosotros estábamos jugando con solidez durante los seis o siete primeros minutos", dijo para a continuación centrarse en su propio equipo.

PUBLICIDAD

"Las cosas nos podían salir mejor o peor pero no me gustó la primera parte. Sin embargo, el tercer y el cuarto periodo fueron diferentes con una lucha capitaneada por Jonah Radebaugh y hubo momentos en los que pareció que podíamos acercarnos más pero ellos estuvieron verdaderamente sólidos permitiéndose el lujo de dejar sin saltar a la pista a jugadores como Juan Núñez, Miles Norris, Nico Laprovittola y Willy Hernangómez", apuntó en la rueda de prensa posterior al choque.

"Me encantó que no bajáramos la cabeza en esos 20 minutos y también el reconocimiento de la afición, que demostró que está a muerte con su equipo", añadió.

PUBLICIDAD

"El Barcelona es un equipo que está hecho para ganar títulos y al que se le pudo faltar al respeto por momentos durante la temporada. Ahora vamos 0-1 y trataremos de recuperarnos compitiendo en el Palau", comentó también al tiempo que admitió "ansiedad" en sus jugadores y lamentó que se fallara en algo esencial: "No respetamos en algunos momentos ciertas reglas de nuestro baloncesto y no hay que frustrarse por ir perdiendo por seis puntos ante el Barcelona".

"Ahora hay que ir con ilusión y fe ciega al Palau para plantarle cara al Barça en su pista", apostilló el madrileño, que fue técnico azulgrana en la temporada 2017/2018. EFE

Ij/asc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

250 personas y 12 medios aéreos en El Valle-Carrascoy (Murcia), donde se quemaron 110 ha

Infobae

España gana a Mongolia y cae ante Hungría en su debút

Infobae

Míchel Sánchez, nuevo entrenador del Ajax hasta 2028

Infobae

Jordi Cruyff: "El enfoque de Míchel encaja con el Ajax"

Infobae

Maíllo tilda de "brindis al sol" la oferta de Feijóo a PNV y Junts para una moción de censura

Maíllo tilda de "brindis al sol" la oferta de Feijóo a PNV y Junts para una moción de censura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

La Guardia Civil expedienta y suspende al excapitán de la UCO acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama liderada por Leire Díez

¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

El Supremo anula la condena a una teniente coronel que contrató a la profesora de inglés de su hijo y a su hermana en el hospital Gómez Ulla

ECONOMÍA

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

Un jefe quitó los taburetes de los cajeros de un supermercado porque le molestaba que se sentaran y en dos semanas tuvo que rectificar: qué dice la ley en España

DEPORTES

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”