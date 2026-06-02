Sito Alonso: "Pareció que podíamos acercarnos más pero el Barça estuvo sólido"

Murcia, 2 jun (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró tras la derrota encajada por 68-91 frente al Barça en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa que "hubo momentos" en los que pareció que podían acercarse más "pero ellos estuvieron verdaderamente sólidos" y, ya pensando en el segundo envite de la serie, este jueves en el Palau, afirmó que deben "ir con ilusión y fe ciega para plantarle cara al Barça en su pista".

El técnico universitario apuntó a dos exteriores del Barça como jugadores importantes en el choque. "Darío Brizuela encontró aro con bastante facilidad después de que Juani Marcos les mantuviera en el partido al principio cuando nosotros estábamos jugando con solidez durante los seis o siete primeros minutos", dijo para a continuación centrarse en su propio equipo.

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"Las cosas nos podían salir mejor o peor pero no me gustó la primera parte. Sin embargo, el tercer y el cuarto periodo fueron diferentes con una lucha capitaneada por Jonah Radebaugh y hubo momentos en los que pareció que podíamos acercarnos más pero ellos estuvieron verdaderamente sólidos permitiéndose el lujo de dejar sin saltar a la pista a jugadores como Juan Núñez, Miles Norris, Nico Laprovittola y Willy Hernangómez", apuntó en la rueda de prensa posterior al choque.

"Me encantó que no bajáramos la cabeza en esos 20 minutos y también el reconocimiento de la afición, que demostró que está a muerte con su equipo", añadió.

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"El Barcelona es un equipo que está hecho para ganar títulos y al que se le pudo faltar al respeto por momentos durante la temporada. Ahora vamos 0-1 y trataremos de recuperarnos compitiendo en el Palau", comentó también al tiempo que admitió "ansiedad" en sus jugadores y lamentó que se fallara en algo esencial: "No respetamos en algunos momentos ciertas reglas de nuestro baloncesto y no hay que frustrarse por ir perdiendo por seis puntos ante el Barcelona".

"Ahora hay que ir con ilusión y fe ciega al Palau para plantarle cara al Barça en su pista", apostilló el madrileño, que fue técnico azulgrana en la temporada 2017/2018. EFE

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