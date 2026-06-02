Sánchez destaca que se han movilizado todos los recursos contra el incendio en Murcia

Madrid, 2 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes que sigue con preocupación el incendio en el parque regional murciano de El Valle-Carrascoy y ha destacado que el Ejecutivo ha movilizado "todos los recursos disponibles".

Lo ha escrito en su cuenta de la red X acompañado de una publicación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que confirma la salida de efectivos y medios desde Bétera (Valencia).

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"Seguimos con preocupación el avance del fuego en el municipio de Murcia, que ha llevado al desalojo de varias viviendas", ha señalado Sánchez, que ha apelado a la "máxima precaución".

Unos 200 efectivos por tierra con tres helicópteros con cargas de agua y otro de coordinación trabajan en la lucha contra un incendio forestal declarado sobre las 15.10 horas de este martes en una zona de pinar y arbustos, como informaron el Gobierno central y el de Murcia.

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El propio Gobierno de Murcia pidió esta tarde la intervención de la UME.

Esto ha permitido el envío en un primer momento de dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid), así como unidades del tercer batallón de intervención de la UME.EFE

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