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España celebra estar entre los 15 países con acceso a Mythos, la IA de Anthropic

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Madrid, 2 jun (EFE).- España ha celebrado este martes estar entre los quince países a los que la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic ha dado acceso a su potente modelo de IA Mythos, pues consolida su "liderazgo internacional" en este sentido.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que aseguran es una manera de afianzar también su "importancia en materia de desarrollo de IA responsable".

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La cartera que dirige Óscar López ha destacado que "participar en el testeo del modelo es una muestra de la influencia del Gobierno de España en el debate sobre gobernanza de IA de frontera".

Algo que responde a "la petición que trasladaron representantes del Ejecutivo español en sus contactos con Anthropic".

El acceso a esta IA es "actualmente más restringido que a otros modelos y se hace en condiciones de absoluta confidencialidad", han añadido.

La empresa Anthropic había anunciado este martes que otros 150 socios, distribuidos en más de 15 países, habían obtenido acceso a Mythos en lo que se conoce como el Proyecto Glasswing (que toma su nombre de la mariposa de alas transparentes que se camufla a plena luz).

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Especializada en ciberseguridad, Anthropic ha señalado en un comunicado que el modelo restringido Claude Mythos Preview ya ha detectado más de 10.000 fallos de seguridad graves o críticos en sistemas informáticos.

"Lo que todos los socios tienen en común es que un ataque exitoso a su base de código podría resultar catastrófico. Para la mayoría de los socios, estimamos que un ataque de gran envergadura podría afectar a más de 100 millones de personas, con importantes ramificaciones tanto para la seguridad global como para la nacional", ha expresado Anthropic en su escrito.

Además, la compañía, que fue fundada por exempleados de OpenAI, ha destacado que los nuevos socios deberán cumplir con ciertos requisitos de seguridad antes de poder acceder al modelo.

En abril, la empresa dio acceso al modelo de defensa en ciberseguridad Proyecto Glasswing solo a 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation. EFE

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