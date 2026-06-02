Llegan dos pateras con diez personas a bordo a Formentera

Ibiza/Palma, 2 jun (EFE).- Dos pateras con cinco personas a bordo cada una han llegado esta pasada noche a la zona de Caló d'es Mort, en Formentera, según han informado este martes desde la Delegación de Gobierno de la islas Baleares.

Los migrantes, todos de origen magrebí, han sido interceptados a las 21:25 horas en la línea de costa.

En la actuación han intervenido la Guardia Civil de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Estas dos pateras del lunes se suman a las 18 embarcaciones de este tipo que llegaron a Baleares desde el viernes, con un total de 309 personas a bordo.

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En lo que va de año han llegado a Baleares 2.190 migrantes a bordo de 119 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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