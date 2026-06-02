Manel Loureiro: El thriller goza de mucha aceptación en España porque refleja la realidad

Rafael Peña

Ceuta, 2 jun (EFE).- El escritor gallego Manel Loureiro, Premio Fernando Lara (2024), ha subrayado que los thrillers se han convertido en un género de "muchísima aceptación" en España porque reflejan la realidad "del mundo que nos ha tocado vivir".

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Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) ha mantenido un encuentro con los lectores en Ceuta con motivo de la Feria del Libro de la ciudad, donde ha presentado su última novela, "Antes de que todo cambie", que lleva unos meses en las librerías.

"El thriller no es uno de los géneros más leídos, sino de los más vistos en la pequeña pantalla porque son historias que hacen vibrar a la gente porque conectan muchísimo con los tiempos actuales donde las cosas pasan muy rápido y es el género que mejor refleja el espíritu de la realidad", ha dicho en una entrevista con EFE.

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Con veinte años de carrera a sus espaldas, Manel Loureiro reconoce que "ha sido un larguísimo viaje cuando aquel abogado que cumplía 30 años decidió escribir una historia para escapar de la literatura jurídica que se convirtió en un best-seller y a ese libro le siguieron otros que dejaron tirados en el camino al abogado".

Cuando decidió publicar el primer libro no pensaba que iba a ser uno "de los pocos privilegiados" que viven de la escritura: "Somos muy poquitos, por lo que soy feliz con mi trabajo, me encanta contar historias, tengo muchas que contar y le gusta poder estar con la gente que lee sus historias".

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El gallego, uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha logrado superar la barrera de los 200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos, ha calificado como "demoledoras" las cifras de publicación que tiene nuestro país.

"Se publican unos 75.000 libros al año y si juntamos a todos los autores de todas las editoriales que viven de escribir y añadimos a los guionistas no llegamos a los 150, es decir, somos muy pocos porque es un mercado muy amplio pero muy salvaje", ha señalado.

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El pontevedrés ha incidido en que "más del 85 por ciento de los libros que se publican en España venden menos de 50 ejemplares, es decir, son ventas testimoniales y conseguir llegar a un público masivo es muy difícil y ahí entran muchísimos factores que escapan a tu control".

Sus novelas han sido traducidas a más de veinte idiomas, aunque, según Loureiro, "aquí no se trata de tener solo unas dosis de talento que son necesarias sino trabajar muchísimo y una considerable dosis de suerte. Si consigues mantener al lector sentado al borde de la silla pasando páginas sin poder parar es que has construido una buena historia".

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En el caso de su última novela, "Antes de que todo cambie", ha explicado que "arranca con una persona que ha tocado fondo al sentirse responsable de la muerte de su hijo y cuando está desesperado una mujer misteriosa le propone que mate a todos los presidentes y primeros ministros de la UE, siendo una historia de perdón y de redención".

Una de sus primeras novelas, "Apocalipsis Z", también se convirtió en un éxito audiovisual. "Conseguir que un libro salte es más difícil y requiere una buena historia que conecte con un montón de gente, que sea una historia visual y atrape al espectador y luego que estés en el lugar adecuado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas".

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