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Cinco detenidos, tres ya en prisión, por narcotráfico y blanqueo de capitales en Córdoba

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Córdoba, 2 jun (EFE).- La Guardia Civil ha culminado una operación en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) con la detención de cinco personas, de las que tres ya se encuentran en prisión, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal, de blanqueo de capitales y dos de defraudación de fluido eléctrico.

La actuación, coordinada por el Puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, comenzó el pasado octubre y permitió comprobar la existencia de un punto de venta de drogas establecido en la localidad, adonde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.

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Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de tres inmuebles, en los que tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas, al desmantelamiento de un punto de venta de drogas muy activo, establecido en dicha localidad y a la intervención de más de 300 gramos de cocaína, así como 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana, dinero, básculas de precisión, varias armas blancas de grandes dimensiones, dinero y demás utensilios relacionados con la venta de sustancias estupefacientes.

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Como consecuencia de aquella primera actuación policial la Guardia Civil detuvo a tres personas, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico ya que dos de las viviendas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

Posteriormente, y fruto del análisis de la documentación y del avance de las investigaciones ante la sospecha de que pudiera haber varias personas más implicadas, la Guardia Civil ha detenido a otras dos personas.

La operación se ha saldado con la detención de cinco personas por los delitos contra la salud pública (trafico de drogas), pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, y se atribuye a tres de los detenidos un delito de blanqueo de capitales.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que acordó el ingreso en prisión de tres de ellos. EFE

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EFE

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