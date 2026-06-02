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La Casa Real difunde imágenes de los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor

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Madrid, 2 jun (EFE).- La Casa Real ha difundido este martes imágenes de los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor, que ha concluido el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

Es un complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), explican desde el Palacio de la Zarzuela.

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Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia, la princesa se ha capacitado para realizar saltos paracaidistas en modo automático, como hacen otros miembros de las distintas unidades con capacidad paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, del de Tierra, de la Armada y de la Guardia Civil.

En las fotografías y en los vídeos facilitados a los medios se puede comprobar la instrucción preparatoria para el primer salto en paracaídas en modo automático de Leonor e imágenes de otros saltos posteriores -uno de ellos nocturno-, todos realizados durante el pasado mes de mayo.

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Con casco rojo y mono, la princesa aparece junto a sus compañeros escuchando las distintas instrucciones, ajustándose el paracaídas, dispuesta dentro del avión para saltar y lanzándose al exterior.

Tras concluir el curso, la princesa y sus compañeros recibieron el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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