Los investigados por el caso Mascarillas en Almería declaran ante el juez desde el jueves

Almería, 2 jun (EFE).- El juez instructor iniciará este jueves la ronda de declaraciones de los principales investigados en el denominado caso Mascarillas, un complejo procedimiento judicial que indaga en una presunta red de corrupción institucional, cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales tejida en torno a la Diputación de Almería.

La causa judicial se inició centrada en las presuntas mordidas derivadas de la adjudicación de un contrato de emergencia para la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la covid-19. Este expediente original, adjudicado a la mercantil Azor Corporate Ibérica S.L., alcanzó un valor superior a los dos millones de euros e incluyó unos sobrecostes que los investigadores cuantifican en 945.327 euros.

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Posteriormente, las pesquisas patrimoniales y documentales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron un supuesto sistema institucionalizado de amaños en decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores.

Para llevar a cabo este presunto fraude, la trama se habría servido de sociedades instrumentales o mercantiles con una actividad constructora simulada, como es el caso investigado de empresas como Pulconal SL y OYC Servicios Urbanos SL.

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Los informes policiales aportados a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 6, detallan el uso de un lenguaje encriptado por parte de los principales implicados para referirse a los pagos ilícitos.

Los investigados utilizaban de forma recurrente terminología odontológica como "ir al dentista" o "cambiar la piñata" en contextos desvinculados de la salud, llegando los agentes a documentar el envío de un mensaje con el emoticono de un diente escasos tres minutos después de firmarse uno de los decretos de adjudicación.

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Tras la reestructuración del calendario inicial a raíz de la suspensión de la primera jornada, motivada por la coincidencia con un juicio en Murcia de uno de los letrados defensores, los interrogatorios arrancarán formalmente este jueves, 4 de junio.

Ese día comparecerá, mediante videoconferencia desde Barcelona, el empresario Kilian López, adjudicatario del contrato sanitario inicial. En esa misma jornada declarará de forma presencial el exvicepresidente de la Diputación Fernando Giménez.

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Un día después, el viernes 5, están citados el exvicepresidente tercero de la institución provincial Óscar Liria y su hermano, Francisco Jesús. La investigación sitúa a Liria como una figura clave en la recepción y distribución de las mordidas.

La agenda judicial continuará el día 11con las declaraciones del exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez (Simón) y de su hijo, R.S.L., vinculados al presunto entramado de adjudicaciones de obras.

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Posteriormente, la sección de instrucción ha reservado el 18, 19 y 25 de junio para interrogar a los representantes legales de varias constructoras almerienses y al actual alcalde de Tíjola y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez.

Sobre la jornada del 18 de junio pesa una petición de suspensión formulada por un empresario que se encuentra pendiente de certificación y resolución.

El calendario procesal de esta fase culminará el día 26 con la comparecencia del expresidente de la Diputación de Almería y del PP de esta provincia Javier Aureliano García. En esa misma fecha testificarán también sus hermanos, en el marco de las pesquisas sobre las presuntas operativas de blanqueo a través de ingresos en efectivo en cuentas familiares.

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De forma paralela a estas citaciones, el tribunal de instancia ha deducido testimonio recientemente para investigar en una causa totalmente independiente a García por un viaje a Madrid sufragado por la institución provincial con un coste de 1.892 euros bajo la justificación, no acreditada según el auto judicial, de una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). EFE

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