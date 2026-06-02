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La plaza del amigo de David Sánchez fue publicitada y sólo él se presentó

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Badajoz, 2 jun (EFE).- La convocatoria de la plaza de jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz, cuyo único candidato fue Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y exasesor en Moncloa, fue publicitada y con un plazo de cinco días para recibir propuestas.

José María Sánchez, que formó parte de la Comisión de Valoración para este puesto, ha afirmado en su declaración testifical que sólo se presentó Luis Carrero, quien, además, cumplía con las bases de la convocatoria.

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De dicha plaza se informó a la Mesa de Negociación (sindicatos) y se publicitó. En este sentido, la funcionaria del Área de Recursos Humanos Inmaculada Rosado ha detallado que la entrevista a Carrero duró "unos 10 minutos" para que defendiera su memoria -de trabajo- sobre el puesto" al que aspiraba.

Tras aseverar que el plazo de cinco días -entre la publicación de la convocatoria de plaza y el cierre de admisión de candidatos- es habitual cuando se trata de cubrir puestos de estructura mediante comisión de servicios.

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Además, "queríamos que fuera ágil la cobertura del puesto", un cargo que ya habían afeado las acusaciones al considerar que si no existía hasta ese momento, no era compresible esa urgencia.

A preguntas de la acusación, ha aseverado que nadie le comentó nada sobre la posible amistad de Carrero con David Sánchez, ni nadie la presionó para que diera su visto bueno a este candidato. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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