Fallecen un hombre, una joven y un bebé en un accidente de tráfico en Agón (Zaragoza)

Zaragoza, 2 jun (EFE).- Un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de 4 meses han fallecido este martes en la colisión de una furgoneta en la que viajaban con un vehículo articulado en la N-122, en el término municipal de Agón (Zaragoza).

Según informa la Guardia Civil, el hombre fallecido conducía la furgoneta y la joven y el bebé viajaban en el asiento trasero, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso.

PUBLICIDAD

El suceso se ha producido en torno a las 15:00 horas de este martes en el kilómetro 53 de la N-122.

El equipo de Investigación de siniestros viales del subsector Tráfico de Zaragoza instruye las diligencias para determinar las causas del siniestro.

Este martes ha sido un día negro en las carreteras aragonesas, con seis fallecidos en total, ya que esta mañana, en torno a las 8:45 horas, otras tres personas que también viajaban en una furgoneta han muerto al colisionar con un camión en la A-1223, a la altura del término municipal de Ilche (Huesca).

PUBLICIDAD

El siniestro ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 9 de la carretera A-1223 que une Monzón con Poleñino, en sentido descendente. EFE