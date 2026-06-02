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La jefa de Control de la Diputación de Badajoz afirma que no recibió quejas sobre la labor profesional de David Sánchez

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La jefa de Negociado de Control e Inspección de la Diputación de Badajoz, María Jesús Bernáldez Adame, ha aseverado que, desde 2017, cuando se contrata a David Sánchez como trabajador de la institución provincial pacense hasta su dimisión, no se recibió ninguna queja o denuncia, tampoco anónima, con respecto a su quehacer profesional, "nunca".

De esta forma se ha pronunciado Bernáldez durante su declaración en la tarde de este martes como testigo en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la institución provincial pacense en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas.

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Solicitada por la defensa de Juana Cintas, investigada en este caso, Bernáldez ha explicado en primer lugar que ocupa su actual puesto de trabajo de jefatura desde 2020, aunque está en dicho Negociado desde 2002, y haciendo siempre lo mismo, una labor que consiste en el control de la jornada de trabajo y la tramitación y la validación de permisos.

En este punto, ha señalado que el personal directivo profesional de la Diputación de Badajoz no está sometido a un control horario por parte del servicio del que ostenta la jefatura: "desde que estoy en el Negociado jamás han fichado el personal directivo", ha señalado.

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Además, ha señalado que desde su departamento no controlan la labor que realiza el personal de la institución provincial en su trabajo cotidiano.

Preguntada por las acusaciones populares, en concreto Manos Limpias, María Jesús Bernáldez ha explicado que sus funciones pasan por el control con marcajes del personal que ficha, pero no la labor que hace cada uno. Mientras y sobre las memorias de actividades, ha matizado que "únicamente" controlan los marcajes, "el absentismo, pero nada más".

Desde Hazte Oír le han cuestionado por si también controlan el teletrabajo, algo que hacen desde hace un año y hasta entonces el técnico de Inspección, como también depende de su departamento los permisos, pero no las excedencias, que lleva a su vez el Servicio de Administración.

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