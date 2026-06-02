Alejandro Fernández, único candidato para liderar el PP de Cataluña

Barcelona, 2 jun (EFE).- El actual líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha sido proclamado este martes como el único candidato a la presidencia del partido en Cataluña, que se ratificará en el congreso que la formación celebrará en Barcelona el próximo 27 de junio.

Ayer finalizó el plazo para la presentación de candidaturas y esta tarde la Comisión Organizadora del Congreso ha certificado que los avales presentados por Fernández cumplen los requisitos establecidos, ha informado el PPC en un comunicado.

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Según los estatutos, se requerían 300 avales para presentar una candidatura y Fernández ha presentado 1.551.

La Comisión Organizadora está presidida por la diputada en el Congreso Llanos de Luna y tiene como vicepresidente al secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez.

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La candidatura de Fernández se someterá a votación en el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, un cónclave que llevaba pendiente desde 2022 y que se ha convocado después de que se resolvieran las tensiones entre el líder de los populares catalanes y la dirección nacional del partido. EFE