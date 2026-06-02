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Jordi Cruyff: "El enfoque de Míchel encaja con el Ajax"

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Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, indicó que el enfoque del nuevo entrenador del equipo, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, más conocido como Míchel, "encaja" con la filosofía del equipo.

Así lo indicó el director deportivo del club de Eindhoven durante la presentación de Míchel como nuevo técnico del Ajax, con el que ha firmado un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

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"Míchel es un entrenador ambicioso y exigente. Estoy convencido de que implantará su visión y su forma intensa de trabajar dentro de nuestra plantilla. Lo conozco bien y lo he seguido durante muchos años. Su enfoque encaja con el Ajax", expresó a los medios del club.

Tras entrenar al Rayo Vallecano y al Huesca, Míchel permaneció las cinco últimas temporadas en el Girona, con el que logró el mejor puesto liguero de su historia, con un meritorio tercer puesto en la temporada 2023/2024, con su consiguiente clasificación a la Liga de Campeones.

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"El hecho de que haya trabajado durante cinco temporadas en el mismo club de LaLiga dice mucho tanto de sus cualidades como de su lealtad. Ahora que este puesto clave ha sido cubierto, podemos seguir trabajando en el fortalecimiento de la plantilla", agregó.

Cruyff se incorporó el pasado mes de febrero a la disciplina del Ajax, que terminó en la quinta posición de la Eredivise neerlandesa al final del presente curso. EFE

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