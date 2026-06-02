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Grupo D: Paraguay y Estados Unidos, en la arena de una batalla sin tregua ni favoritos

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE. UU.), 2 jun (EFE).- Paraguay y Estados Unidos encabezan uno de los cuadrantes más impredecibles del Mundial. Sin gigantes europeos a la vista, la Albirroja buscará romper los pronósticos frente a la selección anfitriona, en un camino en el que se cruzan Túnez y Australia en una arena propensa a sorpresas.

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La selección estadounidense, a los mandos del argentino Mauricio Pochettino, encara el Mundial con la presión de ser anfitriona y la obligación de demostrar su potencial en el escenario internacional, llegando a la cita con una generación de futbolistas asentada en la elite del fútbol europeo.

Figuras como el delantero del Milan Christian Pulisic o el centrocampista del Juventus Weston McKennie lideran un proyecto que no sólo se expondrá a la exigencia de su público, sino que también deberá gestionar la carga emocional de asumir el cartel de favorita del grupo.

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El primer duelo de Estados Unidos se disputa en el estadio SoFi de Los Ángeles el 12 de junio contra Paraguay, la sexta mejor selección en las eliminatorias sudamericanas. Ambos se midieron el pasado 15 de noviembre en una primera toma de contacto, en la que los estadounidenses acabaron imponiéndose por 2-1.

La Albirroja afronta el reto con una enorme sed de revancha tras haberse quedado fuera del Mundial de Catar, una dolorosa ausencia que prolongó su sequía internacional y que obligó a la federación a iniciar una profunda reestructuración en su plantilla.

A las órdenes del argentino Gustavo Alfaro, los paraguayos buscarán imponerse con jugadores de la talla de Miguel Almirón, extremo derecho del Atlanta United, cuya velocidad en las transiciones será la principal baza ofensiva junto a la contundencia en defensa del capitán nacional Gustavo Gómez, zaguero de gran experiencia en el fútbol de Brasil.

La selección turca, liderada por el italiano Vincenzo Montella, se presenta como la principal amenaza que podría truncar el sueño de los paraguayos en su camino por romper la mala racha de los últimos Mundiales.

A diferencia de la edición de 2022, para la que no lograron clasificarse tras caer en la repesca, el combinado otomano llega ahora a la cita con un bloque joven que compite al máximo nivel de Europa.

Entre sus filas destaca una propuesta de juego ofensivo, con el mediocampista Hakan Calhanoglu, del Inter de Milán; o el madridista Arda Güler, piezas clave acostumbradas a los escenarios de máxima presión.

La selección australiana no ha disfrutado de una odisea fácil en la clasificación del Mundial tras encajar una sorpresiva derrota por 1-0 ante Baréin y firmar un empate inesperado frente a Indonesia durante las eliminatorias asiáticas.

Aun así, aterriza en el Mundial 2026 con la firme intención de ahora ser ellos quienes sorprendan al público, pese a tener todas las apuestas de la prensa deportiva en contra.

La versión del técnico Tony Popovic cuenta con un factor determinante, ya que el combinado australiano compite en las eliminatorias de Asia desde 2006, una decisión histórica que transformó su preparación internacional y que permite que la plantilla esté totalmente habituada a largas distancias migratorias y a climas extremos antes de encarar este torneo.

Guiados por la experiencia bajo palos de Mathew Ryan, guardameta del Levante, y la solidez defensiva de Harry Souttar, centrocampista del Leicester City de la Premier League, el conjunto de Oceanía se prepara para arruinar los planes de los favoritos del grupo. EFE

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