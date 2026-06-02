España gana a Mongolia y cae ante Hungría en su debút

Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- La selección española femenina de baloncesto 3x3 comenzó este martes su participación en el Grupo B de la Copa del Mundo de baloncesto 3x3 de Varsovia con una victoria ante Mongolia (11-13) y una derrota contra Hungría (12-21).

En su primer duelo, el equipo español, formado por Txell Alarcón, Gracia Alonso, Cecilia Muhate y Alba Prieto, encajó una clara derrota ante un conjunto húngaro liderado por Virág Takács-Kiss, que logró 7 puntos, y Vivi Böröndy, que firmó 6.

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Txell Alarcón fue la máxima anotadora de la selección española con cinco puntos.

Las españolas jugaron su segundo partido ante Mongolia y se hicieron con un trabajado triunfo. A pesar de que las mongolas empezaron dominando el encuentro, a falta de dos minutos Cecilia Muhate empató el duelo (9-9).

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A falta de cuarenta segundos, un tiro de Txell Alarcón adelantó a las españolas en el marcador 11-12 y, finalmente, Muhate sentenció el partido con un tiro libre para el 11-13 definitivo.

Las españolas volverán a jugar este jueves, contra Australia y Estados Unidos. EFE