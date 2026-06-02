Desarticulan en Melilla una de las redes de tráfico de hachís más activas del Mediterráneo

Melilla, 2 jun (EFE).- La Policía Nacional, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil han desarticulado en Melilla una de las redes de tráfico de hachís más activas del Mediterráneo, que usaba vehículos con dobles fondos para llevar droga a la península, en una operación con 14 detenidos que tenían numerosos antecedentes.

Según ha informado la Policía en una nota, en la denominada operación ‘Orange/Sarcina’ se han llevado a cabo siete registros en distintos inmuebles de Melilla, que se han saldado con la intervención de cuatro vehículos dotados de dobles fondos, diverso material de telefonía móvil, documentación de interés para la investigación y un inhibidor de frecuencias que usaban para dificultar la labor de los equipos investigadores.

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Esta organización criminal estaba asentada en Melilla y perfectamente organizada y jerarquizada, y se dedicaba al envío de importantes cantidades de hachís hacia la península para su posterior distribución por distintos puntos de España y del resto de Europa.

Su modus operandi consistía en introducir grandes cantidades de hachís en Melilla procedentes de Marruecos mediante vehículos acondicionados con dobles fondos y, una vez en la ciudad, se trasladaba a distintos inmuebles utilizados como ‘guarderías’ para su almacenamiento y posterior distribución.

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La investigación se inició en marzo de 2025, cuando la Policía Nacional detectó la existencia de la organización criminal, lo que le permitió identificar a todos los integrantes.

El pasado 16 de octubre, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil tuvo conocimiento de un envío de droga oculto entre cartones prensados para su reciclaje con destino a la península, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento que culminó en la provincia de Granada con la intervención de aproximadamente 3.000 kilos de hachís y la detención de dos personas.

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Las investigaciones de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, la Unidad Operativa de Melilla de Vigilancia Aduanera perteneciente a la Agencia Tributaria y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla permitieron relacionar este envío con la organización criminal investigada previamente.

Por ello, se constituyó un equipo conjunto de investigación que ha culminado con la completa desarticulación de la red con la detención de 14 individuos de nacionalidad española como presuntos autores de delitos de organización criminal y contra la salud pública.

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De forma paralela, se han desarrollado investigaciones patrimoniales conjuntas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil. EFE

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