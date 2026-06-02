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Defensa desaloja un centro de formación en San Fernando (Cádiz) por una plaga de chinches

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El Ministerio de Defensa ha desalojado el centro de formación dos de San Fernando (Cádiz) debido a una plaga de chinches. Los alumnos han sido enviados a sus domicilios y podrán seguir la formación on line mientras se habilita otro centro para su alojamiento.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa a Europa Press, "tras detectar la gravedad del asunto". La infección por chinches había sido denunciada por la Asociación de Tropa y Marinería, quien emitió en Tik-tok los vídeos con la propagación de los insectos por el centro de formación.

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Defensa ha explicado que desde el primer momento se está trabajando en dos líneas. Por un lado en la habilitación de una nueva instalación para alojamiento provisional del personal afectado en el menor tiempo posible para reducir al máximo el impacto en su formación.

Y por otro lado, la limpieza, desinfección y rehabilitación de las instalaciones, material y equipo afectado por parte del personal sanitario del Ejército de Tierra y una empresa especializada en el control de plagas y trabajos de desinfección.

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La Asociación de Tropa y Marinería elevó por escrito una serie de preguntas para que el Ministerio de Defensa aclarase la situación que estaban atravesando los jóvenes alumnos del centro de formación de Cádiz. Lo hicieron por escrito junto con "las pruebas y vídeos verificables" que les hicieron llegar los familiares de los alumnos preocupados por la "salud y bienestar de sus hijos e hijas", según la ATME.

Esta asociación preguntó a la ministra de Defensa, Margarita Robles si esta era la imagen "de modernidad" que se quería dar a los jóvenes españoles para que se alistaran en las Fuerzas Armadas. Además, preguntan "dónde está el dinero para las inversiones en los acuartelamientos para mejorar las instalaciones".

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EuropaPress

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