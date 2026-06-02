La comunidad peruana en Canarias espera con ilusión a León XIV, su papa

Cristina Díaz de Aguilar

Las Palmas de Gran Canaria, 2 jun (EFE).- La comunidad peruana en Canarias espera con ilusión y entusiasmo la primera visita del papa a las islas, no solo por el sentido que tiene este viaje de León XIV de apoyar a los migrantes, en especial los llegados de África en cayucos y pateras, sino porque lo considera suyo: es 'El papa peruano'.

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Según ha explicado a EFE el cónsul de Perú en Canarias, René Zevallos, su país es bastante creyente y católico y se da la circunstancia de que León XIV vivió casi 40 años allí y tiene nacionalidad peruana.

Por ello, está convencido de que los peruanos que residen en las islas estarán muy presentes en los actos organizados con motivo de su visita, los días 11 y 12 de junio, a Gran Canaria y Tenerife.

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Zevallos cree que los peruanos esperan del papa, al igual que todos los migrantes que residen en Canarias, un mensaje de solidaridad y apoyo, y viven con ilusión la posibilidad de ver a su líder eclesiástico.

"La religión es un refugio importante para los que están lejos de su casa y el hecho de poder ver al máximo representante de la Iglesia católica supone un consuelo y les hace sentir la cercanía a los suyos por ser el 'papa peruano'", refiere.

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En sus mensajes, León XIV siempre tiene muestras de cariño a Perú, y no sólo hacia sus diócesis de Chiclayo, Piura y Trujillo, la ciudad fundada por Pizarro.

Fueron casi 40 años los que el papa estuvo en Perú tras llegar en la década de los ochenta, y allí desarrolló su carrera eclesiástica y solicitó pronto la nacionalidad por voluntad propia.

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Según Zevallos, León XIV estuvo de misiones en los momentos más duros de Perú, cuando la organización terrorista Sendero Luminoso estaba en guerra permanente contra el Gobierno y el país atravesaba una crisis económica "devastadora".

En Canarias residen unos 5.000 peruanos repartidos entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Una de ellas es Teresa Cavallero, de 72 años, que lleva casi 50 años en España.

Vino a estudiar Turismo a Salamanca y al terminar la carrera le surgió un trabajo con un turoperador en Gran Canaria y se acabó casando con un canario con el que ha tenido dos hijos y ya tiene también un nieto.

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Teresa vive en el pueblo de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, y tiene un apartamento en Arguineguín desde el que ha visto entrar muchas pateras y cayucos, por lo que la visita del papa a este muelle le parece "un puntazo".

Es colaboradora de Cruz Roja y ayudó con las comidas en el centro de menores migrantes de Tunte que se abrió durante la pandemia. Como habla francés, ha servido de gran ayuda porque muchos de los inmigrantes procedentes de África es la lengua que hablan o conocen.

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Es otra 'Mamá África', pues así la llamaban los chicos, según ha rememorado en una entrevista con EFE Teresa Cavallo, quien también ha considerado importante la visita de León XIV, ya que espera que sirva para reavivar el catolicismo que, según cree, "está siendo invadido en España por otras religiones".

"Este papa es muy abierto y tiene mucho valor, se enfrenta a todo el mundo y es mucho lo que está haciendo", ha destacado Teresa, que se declara muy afortunada de contar con una invitación para asistir al acto que se ha organizado en el muelle de Arguineguín y poder ver de cerca al "representante de Cristo en la tierra".

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Por el papa y su vista a las islas oran también las Hermanas de Claraval, una congregación católica de vida contemplativa que nació en el Callo, en Perú, y que desde hace dos años se instaló en el convento de las Medianías de Telde (Gran Canaria).

Las treinta hermanas que conviven en este convento, que antes ocuparon las Carmelitas Descalzas, vivirán en clausura el acontecimiento de la visita del pontífice.

"Rezamos mucho por los preparativos y por los encargados de estos trabajos para la venida de nuestro Santo Padre", han afirmado desde la congregación. EFE

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