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Bolaños avisa de que Junts y PNV se suicidarían si apoyan una moción de censura y desdeña las posibilidades de Feijóo

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El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este martes que Junts y PNV se "suicidarían" políticamente si apoyasen una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez impulsada por el PP y respaldada por Vox, a la vez que ha desdeñado las posibilidades de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consiga los respaldos.

"El Sr. Feijóo está buscando fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PPVox. Buena suerte", se ha limitado a responder en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que se ha hecho eco de la entrevista del líder del PP en la que veía pequeños "movimientos" en los socios del PSOE y les animaba a apoyar una moción de censura para recuperar la "decencia" y convocar elecciones.

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"Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí porque desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y CC, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas inmediatas", proclamó Feijóo, para añadir después que el partido de Santiago Abascal no entraría en ese gobierno temporal para convocar elecciones.

Hace una semana, la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, admitió que la legislatura ha llegado a su fin porque hay un Gobierno sin mayoría, pero descartó apoyar una moción de censura del PP. "Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles", enfatizó.

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También la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, confirmó que su partido no está negociando ninguna moción de censura, si bien advirtió al Gobierno de que no cierre "los ojos" y reclamó que adelante las elecciones generales tras los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE. En este contexto, Coalición Canaria ha pedido también que Sánchez se someta a una cuestión de confianza o adelante la convocatoria de las elecciones.

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