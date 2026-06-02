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El Govern afirma que "no está previsto" recomendar teletrabajo durante la visita del Papa

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La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que "no está previsto" que el ejecutivo haga una recomendación de teletrabajo durante la visita del papa León XIV a Catalunya los días 9 y 10 de junio, después de la recomendación en este sentido que ha enviado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes ha defendido que el objetivo es garantizar la movilidad y mostrar que Catalunya está preparada para organizar grandes acontecimientos, y ha citado otros como la salida del Tour de Francia este mismo año.

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"No sé si sería un buen mensaje que cuando haya visitas de jefes de Estado, el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores", ha sostenido, y ha remarcado que el objetivo de la Generalitat es que este acontecimiento se lleve a cabo con normalidad.

Así, ha explicado que se reforzarán las líneas de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat y servicios interurbanos y ha recalcado que lo que ha trasladado el Ministerio es una recomendación.

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Sobre el refuerzo del transporte público ha explicado que les gustaría que estas mejoras que se pueden introducir de manera puntual fueran "estructurales", algo para lo que, ha dicho, se está trabajando, pero requiere más material rodante y una mejora de las infraestructuras.

ILLA

Preguntada por una posible reunión entre el pontífice y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que no puede determinar si se producirá este encuentro y que, en caso que se produzca, se trasladará.

Illa se reunió con el Papa en el Vaticano el pasado mes de octubre, cuando le invitó a visitar Catalunya este mes de junio con motivo de la inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona.

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