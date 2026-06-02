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El Athletic, con cuatro mundialistas 76 años después

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Bilbao, 2 jun (EFE).- El Athletic Club, tras la confirmación de la convocatoria de Iñaki Williams con la selección de Ghana para la próxima Copa del Mundo, volverá a tener cuatro jugadores mundialistas después de un paréntesis de 76 años.

Fue en al Mundial de Brasil 1950 cuando el club bilbaíno estuvo representado por el legendario Telmo Zarra, autor del mítico gol a Inglaterra, Piru Gainza, José Luis López Panizo y Nando González.

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En la cita de Estados Unidos, México y Canadá, además del mayor de los Williams, que ya jugó con las 'Estrellas Negras' en Catar 2022, estarán con la selección de España su hermano Nico, Unai Simón y Aymeric Laporte.

El guardameta, que ya disputó el Mundial de Qatar 2022 y las Eurocopas 2020 y 2024, se convertirá en el primer futbolista en la historia del Athletic convocado para cuatro grandes torneos internacionales por selecciones.

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Además, con el guardameta alavés y los hermanos Williams son ya cinco los jugadores del Athletic con dos Mundiales, una lista de la que solo formaban parte Rafa Alkorta (Italia 90 y Francia 98) y Julen Guerrero (Estados Unidos 94 y Francia 98).

Aymeric Laporte por su parte es el vigésimo octavo futbolista que participa en un Mundial mundialista como jugador del Athletic.

Anteriormente lo fueron Ciluarren, Muguerza, Gorostiza, Lafuente, Iraragorri (Italia 34); Zarra, Gainza, Panizo, Nando (Brasil 50); Carmelo, Koldo Etxebarria (Chile 62); Iribar (Inglaterra 66); Dani (Argentina 78); Urkiaga (España 82); Zubizarreta, Julio Salinas, Goikoetxea (México 86); Andrinua, Alkorta (Italia 90); Guerrero (EE.UU 94); Etxeberria, Alkorta y Guerrero (Francia 98); Llorente, Javi Martínez (Sudáfrica 10); Arrizabalaga (Rusia 18); Simón, Nico e Iñaki Williams (Catar 22). EFE

ibn/ida/jap

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