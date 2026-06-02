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Arantxa Echevarría retrata una España corrupta y lumpen: "Si nos roban, tonto el último"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 2 jun (EFE).- Tras el éxito de 'La infiltrada', Arantxa Echevarría (Bilbao, 1968) estrena este viernes 'Cada día nace un listo', una comedia gamberra en la que conviven los buscavidas y la corrupción a gran escala: "Estamos viendo todo el rato cómo nos roban y la gente dice: tonto el último", remarca la directora a EFE.

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Esta sátira desenfrenada localizada en el País Vasco y Biarritz sigue la historia del fracasado cantante Toni Lomas (Hugo Silva), que tras alcanzar cierta fama en un concurso televisivo no tiene dónde caerse muerto. Hasta que un antiguo amor (Dafne Fernández) le pone en contacto con una familia muy poderosa, adinerada y con pocos escrúpulos.

Un retrato de la obsesión por el dinero fácil en todas las capas de la sociedad con un reparto coral que completan Susi Sánchez y Diego Anido en el papel de dos cutres delincuentes. Mientras, Jaime Olías, Belén Rueda y Ginés García Millán interpretan a los ricos desaprensivos, con colaboraciones especiales de Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.

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La tesis que impregna esta ácida sátira de la cineasta vasca es que los constantes casos de corrupción política y económica a gran escala provocan un efecto goteo que lleva al ciudadano de a pie a cabrearse y lanzarse a pequeños "mangoneos" que a veces llegan a mayores.

"Vemos las manos que se meten en nuestra pasta y que todo el mundo sale impune. A la gente normal eso le llena de rabia y dice: 'Si este roba, ¿por qué no voy a poder robar yo?'. Y ahí vas tú con el pequeño mangoneo de la declaración de la renta o de callar si te dan mal el cambio. Hay que sacar la cabeza antes de que te ahogues y te están empujando todo el rato para abajo", reflexiona la directora de 'Chinas'.

Por eso, se planteó usar otra serie de refranes populares -como 'el que no corre vuela' o 'si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar'- para titular esta película producida por Atresmedia y presentada en el Festival de Málaga y el BCN Film Fest, con la que Echevarría desengrasó la tensión de su anterior título sobre el terrorismo etarra.

Para escribir este guión, junto a Patricia Campo, ha mezclado "un crisol de políticos y empresarios corruptos" -el inicio de la película puede recordar el final del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa- y prácticas delictivas como la de la mafia rusa que inyectaba remolacha a atunes de Senegal para venderlos como atún rojo de Barbate.

Situaciones delirantes pero reales sobre las que planea la distante elegancia de papel cuché de la dama que interpreta Belén Rueda, cuya fría actitud está inspirada en las madres del "colegio bien" al que fue Echevarría. "Mi madre no sabía escribir 'huevo' con hache, pero mis compañeras venían a casa emocionadas porque en la suya no les dejaban hacer ruido o molestar y mi ama les daba bocatas de Nocilla".

Como asegura la actriz, en la búsqueda de ese personaje distante y sin aparentes sentimientos "a Arantxa le faltó atarme las manos". "La única en esta locura que sí sabe dónde va es mi personaje. Pero el coste que tiene que pagar no me parece que valga la pena". Y es que, como remarca Rueda, aunque consigue materialmente lo que quiere, "mientras los otros siguen riendo, llorando, compartiendo, bebiendo, saliendo, amando, odiando, ella está solísima".

Como contrapunto, el optimista y feliz por naturaleza Toni Lomas. Un personaje "infantil, cortoplacista y hedonista", que como explica el actor de 'Un amor' o 'Los hombres de Paco' "tiene una cosa inconsciente e infantil que le hace salir a flote continuamente".

"Una cosa que yo he aprendido del personaje es que es un tipo que se da todos los permisos del mundo para poder sobrevivir", añade Silva.

Preguntado por su inspiración para construir el papel, explica que encontró un modelo inesperado "un poco de casualidad" en internet: el cantante puertorriqueño Jovani Vázquez. "Pensé qué guay, no tengo que tener miedo a pasarme porque este tío ya es un pasado y es real", asegura sobre este concursante de Idol Puerto Rico en 2011.

En su peripecia, buscará aliados en la Mari y el Gallego, interpretados por Susi Sánchez y Diego Anido. La elegante intérprete de 'Cinco lobitos' o 'Dolor y gloria', que aquí se mete en la piel de una abuela hortera, delincuente y algo escatológica, bromea con la pretensión de Arantxa Echevarría de "destrozar la imagen de la gran dama del cine español".

"Que conozco gente así, quiero decir, que yo también me he criado en la calle. Lo que pasa es que mi imagen en el cine español se ha mitificado", asegura divertida Sánchez, para quien "somos de muchas maneras las personas, y si nos dan la libertad de expresarlo es de una riqueza inmensa". EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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