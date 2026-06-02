El Gobierno convocará antes del 15 de julio la mesa de diálogo social sobre empleo juvenil

Madrid, 2 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocará antes del 15 de julio a patronal y sindicatos a una nueva mesa de diálogo social sobre empleo juvenil.

En un vídeo remitido a los medios de comunicación para valorar los datos de paro registrado de mayo, Díaz ha destacado que el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

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"No es sólo una cuestión de cantidad, lo es también de calidad", ha señalado la vicepresidenta, que ha recordado que durante los gobiernos del PP a los jóvenes "se les daba elegir entre una maleta y la precariedad o entre el despido y la precariedad".

Díaz ha dicho ser consciente de que aún queda mucho por hacer para mejorar la situación de los jóvenes desempleados y, entre ellas, ha citado la ley del estatuto del becario, que regula la formación en prácticas no laborales en las empresas y que está en tramitación en el Congreso.

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"Es clave que se apruebe esta norma para eliminar una de las formas de precariedad manifiestas que tenemos en España, esos falsos becarios que están en realidad sustituyendo puestos de trabajo estables", ha dicho. EFE