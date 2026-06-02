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Decenas de aficionados despiden a la Canarinha antes de su viaje al Mundial 2026

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Río de Janeiro, 1 jun (EFE).- Decenas de aficionados despidieron eufóricamente a la selección brasileña antes de que emprendiera este lunes su viaje a Nueva Jersey, donde se concentrará para el Mundial 2026, que comienza la próxima semana en Estados Unidos, Canadá y México.

Un día después de golear por 6-2 a Panamá en el icónico estadio Maracaná, de Río de Janeiro, los jugadores de la Canarinha fueron aclamados por una multitud -en su mayoría niños y jóvenes- antes de abandonar el hotel donde estaban concentrados.

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Las barreras metálicas no frenaron a los dirigidos por Carlo Ancelotti que, vestidos de manera elegante con trajes de color gris, respondieron a las muestras de cariño y les dedicaron unos minutos antes de partir.

El más aclamado fue el delantero Neymar. El número 10 de la Canarinha firmó autógrafos, posó para fotografías y conversó con varios de ellos antes de subir al autobús en el que se dirigieron a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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Otros futbolistas también atendieron a los aficionados, como Casemiro, quien, ya dentro del vehículo, llamó a algunos de sus compañeros para que salieran a saludar a sus fans, que permanecían desde horas antes frente al hotel.

En la sede de la CBF los jugadores visitaron el museo de la entidad y observaron los cinco trofeos conquistados por Brasil a lo largo de la historia, entre otros objetos conmemorativos, como una especie de pausa simbólica antes de del inicio de la campaña mundialista.

Culminada la visita, la Canarinha partió hacia el Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão), desde donde partió hacia las 22:00 hora local (01.00 GMT del martes) con destino a Nueva Jersey.

En el país norteamericano, el grupo por fin estará completo con la incorporación de Marquinhos, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, que se unirán a la concentración tras haber disputado el sábado la final de la Liga de Campeones de Europa.

Brasil realizará este mismo martes su primer entrenamiento en las instalaciones del New York Red Bulls, en la ciudad de Morristown, ya que el próximo sábado jugará otro amistoso, frente a Egipto.

La selección brasileña debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a la selección de Marruecos en Nueva York. Posteriormente se enfrentará a las de Escocia y Haití, sus otros rivales en el Grupo C. EFE

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