97-98. La Laguna Tenerife silencia el Movistar Arena a base de triples

Carlos Mateos Gil

Madrid, 2 jun (EFE).- La Laguna Tenerife volteó los pronósticos y comenzó tomando la delantera en la serie de cuartos de final de la Liga Endesa contra el Real Madrid con un meritorio triunfo cincelado desde el triple (16 de 31, un 50% de acierto) que deja poco margen de maniobra a los de Sergio Scariolo, quienes están obligados a ganar dos partidos seguidos para no despedirse de la última opción de levantar un trofeo esta temporada.

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Amarrado el liderato desde hacía varias semanas, lo que le permitió cierta relajación en el tramo final de la fase regular hasta encadenar cinco derrotas seguidas, tres de ellas en su fortín del Movistar Arena, se materializaba para el conjunto blanco su primer reto relevante desde la Final a Cuatro de la Euroliga.

A la cita de Atenas el equipo llegó sin 'cincos' y vio como además se despedía de la temporada un recambio para ellos como Usman Garuba. Un problema que en la competición doméstica sí ha podido solucionar con la incorporación de dos jugadores, el turco Ömer Yurtseven y el maliense Mady Sissoko, al que ya tocó poner en acción aunque solo llevara un día en la capital de España.

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Más rodado el primero, fue quien destacó entre los demás en el cuarto de salida, anotando seis de los primeros ocho puntos de los suyos y acabando los diez minutos iniciales con ocho dígitos de valoración. Un alivio para el bando local, que no terminaba de estar cómodo y solo pudo abrir algo de distancia con un parcial de 7-0 que acabó contrarrestando ligeramente el rival.

En el inicio del segundo acto siguió haciendo daño Yurtseven en la pintura hasta que vio la tercera personal a falta de seis minutos para el descanso. El desconcierto posterior a su salida lo aprovechó el cuadro tinerfeño para, con tres triples seguidos, dos de Thomas Scrubb, ponerse solo a dos, una diferencia que se arrastró hasta el intermedio.

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De los vestuarios salió el Real Madrid con Sissoko como referente bajo el aro. El reciente fichaje, procedente del Pallacanestro Trieste, había hecho ya un pequeño 'cameo' en el que dejó un tapón y un exitoso 2+1. Pero esta vez tuvo más protagonismo, exigencia a la que respondió con cuatro puntos y dos rebotes para ser el que mejor valoración llevaba en el tercer cuarto hasta que se sentó a falta de 04:48 para la media hora.

Mientras el La Laguna Tenerife seguía a lo suyo, aguantando el ritmo, apoyado en el triple para equilibrar la batalla que perdía en el rebote hasta encarar el cuarto decisivo con solo cuatro puntos de desventaja, confiando plenamente en sus posibilidades de ganar, algo que ya había hecho mes y medio antes en el mismo escenario.

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Tanto resistió que acabó poniéndose por delante a falta de siete minutos gracias a un acierto exterior de Jaime Fernández, la misma arma y con el mismo ejecutor que utilizó para evitar que el anfitrión se alejase, logrando el 83-83 a falta de cinco minutos, lo que dio pie a un desenlace incierto.

Era el momento de los hombres importantes, y fue ahí cuando aparecieron Trey Lyles y la dupla argentina formada por Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Entre los tres se echaron al equipo a la espalda hasta forjar una renta favorable de cinco puntos a falta de dos minutos, después de una asistencia kilométrica del base culminada con un mate de tronío de su compatriota.

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Parecía tenerlo en su mano el plantel madridista, pero una vez más los triples del oponente en contraste con los suyos (0 de 7 el Real Madrid en la segunda parte) le obligaron a otra vuelta de tuerca. Dos canastas lejanas de Jaime Fernández y de Aaron Doornekamp, esta última tras un tapón de Tim Abromaitis que evitó que Andrés Feliz sentenciara entrando a canasta, pusieron el 96-95 a falta de catorce segundos.

En el siguiente ataque fue Lyles a la línea de tiros libres, fallando el primero, anotando el segundo y dando vida a los de Txus Vidorreta. Tenían por delante 11 segundos pero les bastó con 7 para diseñar una jugada que acabó con triple anotado de Jaime Fernández, obligando al Real Madrid a no fallar en su último viaje a canasta para ganar.

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Puso la pelota en juego Campazzo y esta le llegó a Mario Hezonja, recientemente nombrado MVP de la competición y que poco antes había fallado un mate con todo a favor. Se perfiló el croata hacia el centro, con opción de tiro 'cómodo', pero no terminó de decidirse, una duda que permitió que le encimase la defensa y le obligase a un tiro más complicado que no entró.

- Ficha técnica:

97 - Real Madrid (26+24+25+22): Campazzo (3), Abalde (5), Deck (11), Hezonja (12), Yurtseven (10) -cinco inicial-, Lyles (15), Feliz (14), Krämer (7), Llull (-), Sissoko (7), Maledon (13).

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98 - La Laguna Tenerife (21+27+23+27): Huertas (7), Mills (5), Scrubb (8), Doornekamp (15), Abromaitis (15), -cinco inicial-, Fernández (17), Yebo (10), Van Beck (17), Fridriksson (4), Alderete (-) y Sastre (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel e Igor Esteve. Excluyeron por cinco faltas a Van Beck (m.39).

Incidencias: primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.827 espectadores. EFE

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(foto)