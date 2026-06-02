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Aparece en la sede del PSOE de Córdoba una pintada llamándoles "traidores"

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Córdoba, 2 jun (EFE).- La sede del PSOE de Córdoba ha amanecido este martes con una pintada en la que podía leerse "Traidores, España muere".

El PSOE de Córdoba ha asegurado que "cada pintada, cada amenaza o cada insulto es el reflejo de la impotencia de quienes no tienen argumentos. Nos llaman traidores los mismos que temen al progreso y a la convivencia". "Hoy nos duele el ataque, pero nos llena de orgullo la respuesta: ¡ni un paso atrás!", han añadido los socialistas.

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El PSOE federal también se ha pronunciado en sus redes sociales y ha calificado este acto "vandálico" como "un ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad" y ha añadido que "la violencia nunca tiene cabida en democracia".

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha confirmado a EFE que este acto ha sido denunciado ante la Comisaría Provincial de Policía y que ha pedido al presidente y al gerente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (SADECO) que limpien la pintada de la sede socialista.

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Hurtado ha puesto de manifiesto que "el creciente clima de polarización política sale de las instituciones y baja a la calle" y ha añadido que "la polarización política está llegando a extremos irrespirables". EFE

(foto)

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EFE

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